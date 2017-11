Respaldo de la UE a España contra el separatismo catalán

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker calificó de “un desastre” los intentos separatistas de Cataluña y reafirmó el apoyo de la Unión Europea a España. “El nacionalismo es veneno”, sentenció Juncker en referencia al caso catalán.

“Cataluña es una gran, una enorme preocupación. No me gusta la situación que ha provocado: es un desastre”, dijo Juncker al diario El País.

“Ha enrarecido la atmósfera política, ha generado una fractura interna en la sociedad española, y en la catalana: crea problemas dentro de las familias, entre los amigos. Es triste. Esto nunca debería haber pasado”, añadió.

En un mensaje indirecto al ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica y es perseguido por la Justicia española, Juncker afirmó que los secesionistas catalanes no deberían subestimar el apoyo que tiene en Europa el presidente español Mariano Rajoy. A Puigdemont le dijo: “Si alguna vez creyó que le apoyaríamos, debería desengañarse: no vamos a hacerlo. No hay un solo Gobierno en la Unión Europea que vaya a apoyar lo ocurrido en Cataluña tras el 1-O”, sostuvo. “Las autoridades catalanas no deben subestimar el amplio respaldo que tiene Rajoy en toda Europa”.

Juncker dijo que está “a favor de la Europa de las regiones: de respetar la identidad, la diferencia. Pero eso no supone que vayamos a seguir a esas regiones en todas sus aventuras, que a veces son un tremendo error, más aún si se declara una independencia unilateral sobre la base de un referéndum sin garantías. El nacionalismo es veneno”, sentenció Juncker. “El gobierno y la Generalitat pueden discutir el grado de autonomía, pero Europa es un club de naciones, y no acepto que las regiones vayan contra las naciones. Menos aún fuera de la ley”.