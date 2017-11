Renunció el ministro de Defensa británico, imputado de acoso sexual

El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dimitió ayer, según informó un portavoz del gobierno, tras admitir esta semana una acusación de conducta inapropiada hacia una periodista. El ministro pidió disculpas el lunes por haber puesto una mano sobre la rodilla de la periodista Julia Hartley-Brewer durante una cena en 2002.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió esta semana medidas a los partidos políticos contra el acoso sexual tras revelarse que trabajadoras del Parlamento han elaborado una lista con acusaciones contar políticos y diputados.

Fallon se sobrepasó hace 15 años al poner la mano sobre la rodilla de la ex editora política del Sunday Express Julia Hartley-Brewer, en una cena del Partido por lo que se disculpó en el mismo momento, según confirmó su portavoz.

Por su parte, Hartley-Brewer afirmó en un tuit que Fallon en varias ocasiones puso su mano sobre su rodilla durante una cena en la conferencia conservadora y ella cortésmente le explicó que, si lo hacía de nuevo, lo golpearía en la cara. "Retiró su mano y ese fue el final del asunto", explicó. Pero aclaró que no se había sentido molesta ni angustiada y tampoco se consideraba una víctima después del incidente y rechazó la idea de que Fallon debería ser perseguido por el incidente. "No he sido una víctima y no deseo participar en lo que creo que ahora se ha convertido en una cacería de brujas en Westminster".