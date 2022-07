Renunció Boris Johnson, acorralado por la impaciencia popular con sus fiestas en plena pandemia

El Partido Conservador le dio la espalda definitivamente al histriónico ex alcalde de Londres y gran impulsor del Brexit

Johnson exhortó a su partido a que “mirase hacia adelante’’ y se enfocase en resolver los problemas económicos del país y en enfrentar la invasión rusa de Ucrania. Pero dos derrotas del Partido Conservador en elecciones suplementarias y denuncias de acoso sexual contra un alto dirigente partidario sellaron la suerte de un Johnson cuya capacidad para superar escándalos era casi legendaria.

La carrera de Johnson estuvo marcada por situaciones extremas. Sacó a Gran Bretaña de la Unión Europea liderando el “Brexit” y condujo el país durante una crisis sanitaria mundial en la que su propia vida corrió peligro, pero fue derribado por ignorar las restricciones que él mismo había impuesto por el Covid-19.

La revelación de que había habido fiestas en su despacho de Downing Street mientras regían duros confinamientos en 2020 y 2021 causó enorme malestar entre los británicos y puso a prueba la paciencia del Partido Conservador con su líder.

Una investigación concluyó que el gobierno de Johnson había incurrido en “fallas de liderazgo y de juicio’’ al permitir numerosas reuniones sociales en 2020 y 2021. La policía multó a decenas de personas, incluidos el primer ministro, su esposa Carrie y el secretario del Tesoro Rishi Sunak. Pareció ser el golpe de gracia para uno de los políticos más polémicos que ha tenido Gran Bretaña.

Pero el biógrafo Andrew Gimson lo describió como “el hombre que desafía al establishment y le gana’’. Para el ex parlamentario Rory Stewart, que disputó con Johnson la dirección del Partido Conservador en 2019, en cambio, “es probablemente el mejor mentiroso que hemos tenido como primer ministro’’.

La elección de Johnson como líder de los conservadores y primer ministro coronó una carrera llena de altibajos. Había ocupado cargos importantes y también lo habían hecho a un lado por sus falencias.

Muchos lo consideraron un “peso liviano”, sin la seriedad necesaria para ser un líder nacional y primer ministro. El mismo alimentó esa imagen, presentándose como un populista desaliñado, que soltaba frases en latín, con su melena rubia rebelde, que no se tomaba a sí mismo muy en serio. En una ocasión dijo que tenía tantas posibilidades de ser primer ministro como de encontrar a Elvis en Marte.

Fue elegido al Parlamento por primera vez en 2001 y se pasó años fluctuando entre la política y el periodismo. Llegó a ser un reconocido columnista. Su primer cargo político importante, el de alcalde de Londres de 2008 a 2016, encajaba con su personalidad. En su época de periodista, el diario Times of London lo despidió por inventar una cita. Como corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas se especializó en historias sobre los grandes gastos y las trabas burocráticas de la UE. El famoso historiador Max Hastings, ex jefe de Johnson en el Telegraph, lo describió como “un hombre con notables dotes, carente de conciencia, principios o escrúpulos’’.

El Brexit le abrió las puertas del gobierno, con una ajustada victoria en el referendo de 2016. Esto terminó con la carrera del premier conservador moderado David Cameron, que renunció al día siguiente del resultado adverso. La votación del Brexit fue un enorme suceso para Johnson y despejó el camino para que fuese elegido primer ministro tres años después. En diciembre de 2019, Johnson les dio a los conservadores una gran victoria electoral y la mayoría parlamentaria más grande desde la época de Margaret Thatcher.

Sus primeros meses en el gobierno fueron rocambolescos. Los legisladores resistían sus planes para el Brexit y él suspendió el Parlamento, hasta que la Corte Suprema dijo que era ilegal. Johnson finalmente consiguió sacar al Reino Unido de la UE el 31 de diciembre de 2020. Pero quedaban muchas cosas pendientes, como el estatus de Irlanda del Norte.

A esa altura estalló la pandemia. Johnson inicialmente no se la tomó muy en serio y se demoró en imponer restricciones. Pero cambió y dispuso confinamientos a fines de marzo de 2020. Pocos días después contrajo el virus y fue internado en terapia intensiva. Estuvo cerca de ser conectado a un respirador.

Su manejo de la pandemia generó reacciones encontradas. El Reino Unido fue uno de los países europeos que más muertos tuvo e impuso algunos de los confinamientos más largos. Pero el gobierno invirtió tempranamente en la producción de vacunas, y el grueso de la población fue inoculada.

Sus problemas, no obstante, no acabaron. El golpe mayor fueron las fiestas en Downing Street mientras la población estaba confinada. El personal llevó bebidas alcohólicas a escondidas en valijas. El malestar generado por estas fiestas fue enorme y persistente. Millones de personas acataron las reglas y no pudieron visitar a amigos ni familiares. Tampoco pudieron despedir a seres queridos que se estaban muriendo en los hospitales.

Hannah Bunting, disertante de la Universidad de Exeter, dice que los votantes “estaban conscientes de los déficits de Johnson pero eso nunca disminuyó su popularidad electoral’’. Pero esto cambió con las revelaciones de las fiestas.

La invasión rusa de Ucrania le dio cierto respiro a Johnson, quien fue elogiado por su firme apoyo militar, financiero y moral a los ucranianos. Johnson viajó dos veces a Kiev para encontrarse con el presidente Volodimir Zelensky.

Pero la estantería se le terminó de venir abajo tras las derrotas en elecciones complementarias o especiales en junio de 2022, incluida una en un distrito que había votado por los conservadores durante un siglo. Además, Johnson cambió su relato sobre denuncias de que un aliado suyo había incurrido en acoso sexual. Ministros que lo habían apoyado siempre de pronto le dieron la espalda y renunciaron en masa. A Johnson no le quedó otra opción que dimitir. Sus “salvadas “milagrosas habían llegado a su fin.