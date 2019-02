Refugio en países árabes o el este europeo

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, está "tocando la puerta" de países árabes y del este de Europa para su retiro, afirmó Julio Borges, embajador ante el Grupo de Lima del proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. "Sí sabemos —dijo Borges— que ellos están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela".

Por "vía diplomática" los opositores venezolanos recibieron información sobre la posibilidad de que Maduro esté valorando exiliarse en "países árabes y países del este de Europa"; pero Borges rechazó ofrecer más detalles sobre el hipotético destino del líder chavista, en el poder desde 2013.

Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aseguró que Maduro contactó a gobiernos con los que mantiene una conexión ideológica y también a naciones de ideologías más conservadoras. "Ideológicamente, de todo. Ha tocado la puerta a países árabes, ha tocado la puerta a países que no son ideológicamente similares a ellos porque tú sabes cómo son los comunistas que, al final, les gusta el socialismo para los demás, pero no para ellos", subrayó Borges con ironía.

En los últimos días se multiplicaron las especulaciones sobre la posibilidad de que Maduro esté buscando un refugio por si se viera forzado a dejar el poder ante la presión de parte de la comunidad internacional, que respalda a Guaidó como presidente "legítimo" de Venezuela.

Esas especulaciones fueron alimentadas por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien el jueves recomendó a Maduro que se retirara en una "playa" lejos de Venezuela y el viernes lo amenazó con "Guantánamo" (Cuba), donde EEUU tiene una prisión militar para sospechosos de extremismo.