Uno de los efectos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca fue el resurgir del movimiento feminista en EEUU, que solo un día después de su investidura lo desafió con una de las manifestaciones más multitudinarias en la historia del país. La marcha de las mujeres congregó el 21 de enero de 2017 a un millón de personas que protestaron contra un mandatario que además de amenazar derechos reproductivos como el aborto logrados durante décadas de lucha, las denigró llegando a extremos nunca vistos.

Justo dos años después de la victoria electoral de Trump, una ola de mujeres candidatas logró ahora un hito histórico en las legislativas del martes. Cuando en enero se conforme el nuevo Congreso, en la Cámara baja se sentarán más de cien féminas. La cifra queda lejos de la paridad en una cámara con 435 asientos, pero es claramente superior a las 84 que tuvo en los últimos dos años y que eran ya de por sí un récord. El número sin precedentes de mujeres que se presentaron como candidatas, animadas muchas de ellas por la necesidad de luchar contra la agenda del mandatario, hacía prever ya unos resultados sin parangón. Hubo 257 aspirantes (235 para la Cámara baja y 22 para el Senado). La gran mayoría, el 75 por ciento de ellas, era demócrata. Su contribución a que el partido opositor a Trump recuperara el control de la Cámara baja tras ocho años de hegemonía republicana fue decisiva. Los demócratas aumentaron en más de dos docenas de representantes su presencia allí. Se trata no obstante una victoria más atenuada de la "ola azul" que esperaban porque el Senado no solo continúa bajo control republicano, sino que estos aumentaron allí su representación. Y en los territorios considerados tierra de Trump no lograron penetrar.

Entre las nuevas féminas en Capitol Hill estarán las dos primeras musulmanas, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, así como las dos indígenas, Sharice Davids y Deb Haaland. De las elegidas forma parte también Alexandria Ocasio-Cortez, una izquierdista latina que a partir de enero se convertirá, a sus 29 años, en la congresista más joven.