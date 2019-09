Reapareció David Cameron y pidió otro referéndum

El ex primer ministro británico David Cameron, que renunció al cargo tras perder el referéndum del Brexit en 2016, no descartó que una segunda consulta popular sobre el tema pueda "desbloquear" la crisis provocada por la inminente salida del país de la Unión Europea (UE).

"No digo que vaya a haber un referendo, ni que deba haber uno, solo que no podemos descartar cosas ahora mismo, porque hay que encontrar algún modo de desbloquear este estancamiento", aseguró el ex premier que convocó al referéndum de 2016. Esa consulta fue la tumba política de Cameron, que confiaba en que el voto en favor de la UE se impusiera.

En una entrevista con el diario The Times a unos días de publicar su libro de memorias, Cameron criticó la decisión del premier Boris Johnson, de ordenar un receso parlamentario de cinco semanas, el más largo desde 1930, en medio de la actual crisis. "Creo que suspender el Parlamento y pretender que no existe ha sido una mala decisión", sostuvo. El receso del Parlamento que se extenderá hasta el 14 de octubre, tres días antes de la cumbre de la UE que definirá las reglas del Brexit y a solo dos semanas y media de que el país esté obligado por ley a abandonar el bloque. Cameron cuestionó la coherencia ideológica de Johnson. "Boris nunca había defendido el abandono de la UE", recordó.