Putin defiende a los sospechosos del ataque químico en Reino Unido

Rusia anunció ayer haber localizado a los dos rusos que Reino Unido acusa de haber envenenado al ex agente doble Serguei Skripal, pero el presidente Vladimir Putin afirmó que son inocentes. "Por supuesto que estudiamos a esas personas. Sabemos quiénes son, los encontramos", dijo Putin en Vladivostok. "Les aseguro que no hay nada extraordinario ni criminal" en ellos, añadió el mandatario. Se trata de civiles, no de miembros del Ejército, y deberían hablar con los medios para limpiar su nombre, agregó Putin.

Un portavoz de la premier británica, Theresa May, dijo que el Reino Unido pidió reiteradamente a Moscú dar explicaciones sobre el envenenamiento, pero afirmó que las declaraciones de Putin siguen un patrón de Rusia de responder sólo con "mentiras y ofuscación".

Hace una semana, las autoridades británicas acusaron a dos agentes rusos del envenenamiento del Skripal y su hija Yulia y dieron a conocer fotos y sus nombres. May dijo que los presuntos responsables son miembros del servicio secreto militar ruso, el GRU, para el que había trabajado antes Skripal. Los sospechosos son Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, acusados de conspiración por asesinato y posesión de arma química. Se cree que los señalados regresaron a Rusia poco después de los hechos. La Constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Los Skripal fueron encontrados inconscientes el 4 de marzo en un banco de un parque de la ciudad de Salisbury, pero sobrevivieron. Fueron envenenados con la sustancia neurotóxica Novichok.