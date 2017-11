Puigdemont y sus ex ministros, otra vez ante un juez belga

El destino del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de cuatro ex ministros podría quedar más claro a partir de hoy, cuando deben presentarse nuevamente ante la Justicia belga, que debe decidir si los entrega o no a España para ser juzgados por graves delitos derivados del proceso separatista.

La audiencia en la Cámara del Consejo, un tribunal instructor de primera instancia, será a puerta cerrada y es posible que no haya imágenes ni de Puigdemont ni de sus ex ministros. Se trata de Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritzell Serret y Lluís Puig, ex responsables de las carteras de Salud, Enseñanza, Agricultura y Cultura en el Ejecutivo catalán destituido por el gobierno español el 27 de octubre. El gobierno español intervino la autonomía catalana por violar la Constitución, horas después de que el Parlamento catalán declarara de hecho la independencia. Madrid disolvió ese Parlamento y convocó a nuevas elecciones para el 21 de diciembre.

Puigdemont y sus cuatro ex ministros se encuentran en Bruselas tras huir de Cataluña, cuando la Fiscalía española los citó a declarar por rebelión, sedición y malversación, delitos que podría ser castigados con hasta 30 años de cárcel. Otros miembros del Ejecutivo catalán, así como la titular del Parlamento, ya están detenidos. En lugar de acudir a la cita, Puigdemont y sus cuatro ministros se fugaron hacia Francia y luego a Bélgica. Allí quedaron en libertad vigilada el 5 de noviembre.

Tras escuchar hoy los argumentos de la defensa y la Fiscalía, el juez podría responder de diversas formas: una opción es que adopte directamente la entrega de los políticos para ser procesados en España. Fuentes en Bruselas lo consideran poco probable y, de hacerlo, cabrían aún hasta dos recursos posibles. Otra opción es que tras escuchar a Puigdemont,se tome unos días antes de dar su dictamen , y una tercera es que convoque otra vista más adelante antes de pronunciarse. Y ahí empezaría a contar el plazo para las posibles apelaciones.