Puigdemont pone condiciones para regresar a Cataluña

El ex jefe del gobierno catalán Carles Puigdemont anunció ayer en Bruselas que seguirá por el momento en Bélgica haciendo campaña para las elecciones del 21 de diciembre y condicionó su regreso a España a recibir "garantías" de que no será detenido por los delitos que se le imputan. "Si las elecciones, los ciudadanos con sus votos, dicen que quieren el mismo gobierno que frenó el artículo 155, será respetado o no? Debemos saber esa respuesta antes de decidir si regresar", dijo Puigdemont en una rueda de prensa con los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bruselas y parte de su equipo legal.

El artículo 155 de la Constitución fue usado por el gobierno de Mariano Rajoy para intervenir la autonomía de Cataluña, destituir el "Govern" de Puigdemont y convocar las elecciones del 21 de diciembre, después de que el plan soberanista culminara con el "Parlament" aprobando una declaración independentista el 27 de octubre.

Puigdemont sostuvo que "no existen las garantías" de que no ingresará en prisión si regresa a Cataluña, por lo que tendría que pensar "muchas veces" antes de hacerlo. "He venido a Bruselas, capital de Europa, donde podemos defender mejor nuestro derecho. Eso no va a cambiar", señaló. "Por el momento seguiremos aquí".

La situación de Puigdemont dejó una respuesta inusual de Rajoy, consultado ayer por el tema durante los actos por el aniversario de la Constitución española en el Congreso en Madrid. "Me tiene sin cuidado. Que haga lo que quiera", lanzó el mandatario conservador.

Puigdemont habló a la prensa junto a los ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Ponsatí un día después de que el Tribunal Supremo español retirara las órdenes de captura europea e internacional que la Audiencia Nacional había emitido el 3 de noviembre contra los cinco por sedición, rebelión, malversación, desobediencia y prevaricación.

El juez argumentó que la medida busca evitar que los criterios de la Justicia belga no alteren o traben la investigación que se sigue por los mismos delitos a otros imputados que se encuentran en España.

Puigdemont acude a las elecciones catalanas del 21 de diciembre como cabeza de lista de una fuerza llamada ahora Junts per Catalunya. La mayoría de sondeos lo sitúan tercero en intención de voto, aunque las fuerzas independentistas podrían volver a colocarlo como presidente si suman la mayoría absoluta y forman gobierno.

