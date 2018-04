"Pude haber huido, pero no quise", dijo Lula en un video filmado antes de entregarse

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde hace dos semanas, afirmó que pudo haber huido de la Policía pero que eligió no hacerlo, en un video filmado antes de ingresar a la prisión y divulgado hoy en las redes sociales del Partido de los Trabajadores (PT).

"Estuve en la frontera de Paraguay con Brasil. Estuve en Foz de Iguazú. Podría haber ido a alguna embajada, pero no quise huir porque quien es inocente no corre", dice Lula en el video, filmado momentos antes de entregarse a la Policía. "No tengo miedo de las denuncias contra mí, porque soy inocente y no sé si mis acusadores son inocentes", añadió.

Los testimonios de Lula hacen referencia a la gira de campaña por el sur de Brasil, que estaba realizando antes de ser detenido, en la que visitó varias ciudades próximas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción, en el marco del caso Lava Jato, y se encuentra detenido desde el 7 de abril pasado en la sureña ciudad de Curitiba.

A pesar de estar en prisión, el exmandatario continúa liderando las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre, aunque todavía es una incógnita si podrá continuar participando en la contienda electoral.