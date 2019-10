Protestas en Cataluña por las condenas a líderes separatistas

Miles de manifestantes catalanes se concentraron en el aeropuerto internacional El Prat de Barcelona y bloquearon parcialmente la terminal aérea durante varias horas. El Prat es una de las infraestructuras principales de la turística Cataluña. Los manifestantes se enfrentaron con la policía en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a penas de hasta 13 años de prisión a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017. El máximo tribunal de España aplicó fuertes condenas de prisión a la cúpula del gobierno catalán que impulsó el referendo del 1º de octubre de aquél año, calificado como ilegal por la Justicia española.

El aeropuerto de Barcelona fue el escenario de la primera de las respuestas que el independentismo catalán había planeado para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo, que ya se había anticipado por la prensa el sábado, contra los líderes del "procés" separatista. Sólo unas horas después de que se dieran a conocer las penas, "Tsunami Democràtic", el movimiento organizado por el secesionismo para organizar las manifestaciones, arengó por las redes a sus simpatizantes para "detener la actividad en el aeropuerto". Los primeros manifestantes en llegar protestaron sentados y de pie ante un cordón policial en la Terminal 1 del aeropuerto internacional El Prat. Con las horas la cantidad de manifestantes creció mucho y hacia la noche hubo fuertes choques con la policía antimotines. Los manifestantes se concentraron en el vestíbulo y en la zona del acceso del estacionamiento, donde se vivieron momentos de mucha tensión, corridas y cargas de la policía. Los manifestantes arrojaron objetos contra los agentes, rociando extinguidores y rompiendo cristales. Al menos 75 personas recibieron atención médica por heridas en la escena del altercado, dijo el servicio de emergencias catalán SEM. El operador aeroportuario de España, AENA, dijo que por lo menos 108 vuelos fueron cancelados. La protesta también causó embotellamientos y la interrupción de las líneas de trenes y subterráneo que llegan al aeropuerto. Algunos pasajeros incluso realizaron a pie el último trayecto para llegar. La policía catalana, los Mossos d' Esquadra, estableció un operativo cerrojo para impedir la llegada de más manifestantes. Los manifestantes también ocuparon las vías del tren de Alta Velocidad (AVE) que une Barcelona con Figueras, y el que une la capital catalana con Girona, y otras líneas de los ferrocarriles regionales.

La policía también se enfrentó con enardecidas multitudes en el centro de Barcelona. Se escucharon sonidos similares a disparos de proyectiles. Una multitud se lanzó a las calles del centro de Barcelona para manifestarse en la céntrica plaza Sant Jaume ante una convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo líder Jordi Sánchez, fue condenado a 9 años de cárcel. La organización ciudadana Omnium Cultural también llamó a protestar contra la sentencia que condenó a su líder, Jordi Cuixart a nueve años de cárcel. Las manifestaciones se desarrollaron mayoritariamente de forma pacífica, aunque la situación se desbordó frente a la sede de la jefatura superior de policía después de horas de presión de los manifestantes, que fueron desalojados a los golpes entre gritos de "fuera las fuerzas de ocupación".

La sentencia

El Tribunal Supremo condenó ayer a 13 años de prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por los delitos de "sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos", así como a 13 años de inhabilitación absoluta. Para los ex consejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la condena es de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación, también por los mismos delitos de sedición con malversación. La sentencia cifra en dos millones de euros el dinero público que los condenados, mediante malversación, destinaron al "procés". A Carme Forcadell, ex presidenta del Parlamento catalán, se la condenó a 11 años y seis meses sólo por sedición; a Joaquim Forn y Josep Rull, a 10 años y seis meses también sólo por sedición. Finalmente, a "los Jordis", líderes de las ONG Omnium Cultural y ANC, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se les impuso nueve años por el mismo delito. El Supremo condenó a los líderes del "procés" por delito de sedición, pero negó el delito más grave de rebelión, que pidió la Fiscalía. El Supremo consideró que si bien hubo violencia durante el otoño caliente de 2017, no tuvo la suficiente entidad como para condenar por rebelión. Este delito implica un alzamiento contra el orden constitucional, que los jueces no consideran probado pese a que el Ejecutivo catalán condenado promovió la secesión de Cataluña de España y la creación de una república, acciones que van contra el modelo político del Estado que ordena la Constitución española.

El Supremo recordó asimismo que "la protección de la unidad territorial de España no es una extravagancia que singularice nuestro sistema constitucional" pues "la práctica totalidad de las constituciones europeas incluye preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos Estados".