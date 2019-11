Presunta orden de Evo: "Que no entre comida a las ciudades"

La supuesta voz de Evo Morales da una orden inequívoca: "Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad", le dice por teléfono a uno de sus lugartenientes desde su exilio en México. El audio es parte de un video que fue presentado por el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. Allí se muestra cómo un dirigente campesino, identificado como Faustino Yucra Yarwui, conversa con Evo Morales. "Fue hace tres días esta llamada, las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar, tengo que proteger mis fuentes", detalló Murillo asegurando la veracidad del audio.

Al líder cocalero se le escucha afirmar: "dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos, así es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, pero si son grupos, grupos, se turnan, vamos a aguantar el bloqueo... Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan".

La frase clave es: "Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Cuando me han expulsado del Congreso en 2002, bloquearon y ahora me expulsan de Bolivia, y hay bloqueo. Vamos a ganar", le ordena Evo a Yucra. Murillo manifestó que "está haciendo terrorismo. No es posible que Evo siga enfrentando a bolivianos con bolivianos, ordene que no entre comida, es un crimen de lesa humanidad".

La grabación fue encontrada en un teléfono celular durante el desbloqueo de la ruta antigua a Cochabamba. En el audio, Morales instruye el cierre de las rutas y la 'estrangulación' a las ciudades para que no lleguen alimentos. Uno de los detenidos en una operación policial en la zona de Tiquipaya, tenía entre los archivos de su equipo el video y algunas conversaciones que confirmarían la veracidad del documento.