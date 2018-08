"Está claro que no hay suficiente liderazgo. Este es el momento de actuar", dijo el senador demócrata Chris Van Hollen.

Mientras se disparan las alarmas sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump recibe críticas por no tener una estrategia clara para proteger la integridad de los comicios de noviembre y más adelante. Tanto demócratas como republicanos se quejan de que la respuesta del gobierno es fragmentada y que falta coordinación entre los distintos organismos federales involucrados. A solo tres meses de las elecciones legislativas de mitad de término, abundan los llamados a que Trump asuma una postura más enérgica en torno a un tema clave para la salud de la democracia. "Está claro que no hay suficiente liderazgo. Este es el momento de actuar", dijo el senador demócrata Chris Van Hollen. "No creo que se esté haciendo lo suficiente".

Varios organismos del gobierno han estado trabajando para garantizar la votación. El FBI creó una Fuerza de Tareas sobre Influencia Extranjera y las dependencias de seguridad están recabando información sobre la agresión rusa. Pero Trump rara vez toca el tema. En los casi dos años que pasaron desde que se descubrió que los rusos interfirieron en las elecciones de EEUU y manipularon las redes sociales para influir en la opinión pública, la Casa Blanca ha realizado apenas dos reuniones para hablar de la seguridad de las elecciones. Una fue la semana pasada y duró escasa media hora.

La sesión no generó directivas del presidente para coordinar los esfuerzos del gobierno para velar por la integridad de las elecciones, según Suzanne Spaulding, ex subsecretaria de seguridad nacional que fue responsable de la seguridad cibernética y de proteger infraestructura clave. Trump "está dejando pasar una oportunidad de enviar a los Estados un mensaje claro de que esta es una amenaza muy grave", sostuvo Spaulding. "Esta reunión del Consejo Nacional del Seguridad no generó una estrategia clara. Cada departamento y cada agencia trabajan por su cuenta".