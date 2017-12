Por el boicot de las municipales, Maduro vetó a la oposición en las presidenciales

Furioso por el bajísimo nivel de participación popular en las elecciones municipales venezolanas de ayer, a las que boicoteó la oposición, el presidente Nicolás Maduro declaró que no podrán participan de la competencia presidencial de 2018. Maduro piensa presentarse para la reelección, pese a su altísima impopularidad.

Maduro dijo que así lo determinó "la Asamblea Constituyente" que rige el país con poderes absolutos desde agosto pasado. "Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones, no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido, y yo los apoyo", dijo el mandatario junto a la presidenta de ese órgano, Delcy Rodríguez. No queda claro si la decisión se tomó en deliberación de la Constituyente, más bien parece que se tomó en el despacho de Maduro, con los índices de abstención en la mano y las imágenes de mesas electorales semivacías en todo el país.

Entre las agrupaciones "condenadas" están las de Henrique Capriles, Leopoldo López—en arresto domiciliario— y Henry Ramos Allup, que se marginaron tras denunciar un masivo fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, cuando el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones en modo cuanto menos polémico. Maduro llamó a prepararse "desde ya" para las presidenciales, en las que planea buscar la reelección. "Van a ser una gran fiesta", expresó tras votar en las municipales.

En las votaciones de alcaldes compitieron algunos opositores menores y por cuenta propia. La oposición viene retirándose de las competencias electorales organizadas en forma arbitraria por el régimen chavista. En los comicios de gobernadores ya movilizó dos millones de personas menos que en 2015, cuando arrasó en las elecciones nacionales legislativas. A partir de ese momento, el chavismo sometió el sistema electoral a una presión constante y forzó un cambio total del Tribunal Supremo y de la Sala Constitucional, que avaló la persecución sistemática de los opositores, tengan o no fueros parlamentarios. Muchos han optado por el exilio, otros están en prisión.

"Si no quieren elecciones, ¿para dónde van?, ¿cuál es la alternativa?, ¿las armas?, ¿la guerra?", apuró Maduro.

No obstante su anuncio, Capriles no puede optar a la presidencia porque ya fue inhabilitado por la Contraloría, mientras López cumple una condena a casi 14 años por "incitar a la violencia" en protestas ocurridas en 2014.

Todo indica que Maduro y la cúpula chavista aprovecharon el daño de imagen infligido por la bajísima afluencia, que fue el común denominador ayer en Caracas y ciudades como San Cristóbal, donde en cambio se mantuvieron las habituales colas de vehículos para cargar gasolina. La ausencia de los principales partidos opositores y el desánimo popular por el agravamiento de la crisis económica allanaron el camino para un nuevo triunfo de Maduro. Pero es una victoria pírrica, que evidencia su escasa popularidad.

"Será una victoria casi segura del gobierno, con alta abstención", señaló el politólogo Luis Salamanca. "No votar es un error, en vez de ir para adelante, vamos para atrás como los cangrejos", dijo a la AFP Carmen León, de 78 años, tras sufragar en Chacao, bastión opositor.

Las presidenciales están previstas para fines de 2018, pero según opositores y analistas podrían ser adelantadas al primer trimestre pues Maduro querría aprovechar la división de sus adversarios. El mandatario sostuvo que esa decisión corresponde a la Constituyente, integrada únicamente por oficialistas.

Desconocida por varios países, ese órgano fue elegido en medio de protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio, y amplió el vasto poder institucional de Maduro, que incluye a los militares. La aprobación del presidente subió de 24,4 por ciento a 31,1 por ciento, según una encuesta de la firma Venebarómetro realizada entre octubre y noviembre. La evaluación negativa de la MUD, en cambio, aumentó de 46,1 por ciento a 65,7 por ciento, según esta firma.

Garantizar "condiciones justas" de cara a las presidenciales es la prioridad de la alianza opositora en las negociaciones emprendidas con el gobierno la semana pasada. Pero ahora se encuentran con esta presunta decisión de la Constituyente que los prohíbe sin más. Pese a la apatía, el gobernante aseguró que la participación este domingo fue "extraordinaria". Nadie le creyó, sin embargo y pese a que las municipales suelen tener baja participación.