Políticos dan el último adiós a John McCain

Ex presidentes despidieron los restos del senador McCain.

Familiares y personalidades de la política, como los ex presidentes estadounidenses Barack Obama y George W. Bush, homenajearon ayer al fallecido senador republicano John McCain en un funeral en Washington en el que, pese a no estar presente, Donald Trump estuvo en el centro de atención. "Estados Unidos de John McCain no necesitaba volver a ser grande porque siempre fue grande", dijo entre lágrimas la hija de McCain, Meghan, en referencia al eslógan de la campaña de Trump. McCain, que falleció el pasado sábado a los 81 años en su rancho de Arizona a consecuencia de un tumor cerebral, era uno de los críticos más acérrimos del actual mandatario dentro del Partido Republicano.

Trump no acudió ayer al funeral y en cambio se fue a su club de golf en el vecino estado de Virginia. Varios representantes de la Casa Blanca sí acudieron a la ceremonia, aunque no estuvieron entre los oradores. Según los medios, la ausencia de Trump se debe también al deseo expreso de McCain de mantenerlo alejado de su entierro.

Obama y Bush pronunciaron ayer emotivos discursos en homenaje al que fuera rival de ambos en diversas contiendas electorales.