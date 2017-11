Piñera y Guillier salen a buscar votos para ganar en la segunda vuelta de diciembre

Al día siguiente de las elecciones presidenciales chilenas, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, el ex presidente de la centroderechista Chile Vamos, Sebastián Piñera, y el senador oficialista Alejandro Guillier, se pusieron en campaña para salir en busca de votos que les den la victoria el próximo 17 de diciembre.

Los resultados de la noche del domingo fueron algo decepcionantes para Piñera, que no sacó la ventaja que le auguraban los sondeos previos: en lugar de un cómodo 44 por ciento, obtuvo sólo 36,6 por ciento. Guillier, en cambio, sí cosechó más o menos lo esperado: un 22,7 por ciento. Pero dada la gran elección que hizo la izquierdista Beatriz Sánchez, con algo más de 20 por ciento, el socialista Guillier tendría, al menos en principio, un respaldo potencial mayor que su contrincante. Si se suman además los votos de la Democracia Cristiana (casi 6 por ciento) y el progresista Marcos Enriquez Ominami (5,7 por ciento), claramente Guillier debería llegar como favorito. Piñera, en cambio, sólo sumó el apoyo del derechista José Antonio Kast (casi 8 por ciento). Pero en el Frente Amplio ya muchos hablan de "voto nulo", y no puede descartarse que el votante democristiano opte por Piñera.

La reacción de los mercados pareció basarse también en la impresión de que Piñera se quedó a medio camino. En la primera rueda de la Bolsa de Santiago tras las elecciones, las acciones cayeron 5,26 por ciento, clara señal de que el mercado aguardaba que Piñera se hubiera impuesto por mayor margen.

Inevitablemente, se puso en la mira a los institutos de sondeos. Todos los estudios previos estimaban que Piñera estaría este domingo más cerca del 45 por ciento que del 36,64 por ciento que finalmente obtuvo, e inclusive algunos expertos evaluaban que si iban pocas personas a votar hasta podría haber ganado en primera vuelta. En Chile el voto no es obligatorio y el domingo sufragó sólo el 46 por ciento del padrón. Consultado sobre si se siente decepcionado por el resultado, Piñera respondió que "siempre" supo que la elección "sería demasiado estrecha". "Pero es cierto: las encuestas sobreestimaron nuestro resultado. Igual, creo que vamos a ganar la segunda vuelta", remarcó en una conferencia de prensa para la prensa extranjera. "Chile se va a enfrentar a una verdadera disyuntiva el 17 de diciembre, ya que nuestros compatriotas tendrán que decidir entre dos caminos: por un lado, el nuestro, en el que yo seré el presidente de la política de los acuerdos, de los diálogos, donde las legítimas diferencias que podamos tener se reunirán en nuestro futuro gobierno; y por el otro, el que ha venido cosechando este gobierno, el de un franco retroceso", reseñó Piñera. El candidato destacó su centrismo y desechó inclinarse a la derecha o a la izquierda en busca de votos.

Desde Chile Vamos se muestra confianza en el triunfo en segunda vuelta, pero se admite que hubo triunfalismo. La presidenta de la Unión Demócrata Independiente, una de las dos grandes formaciones de Chile Vamos, Jacqueline Van Rysselberghe, el 36,6 por ciento que obtuvo Piñera estuvo por debajo de las expectativas. "Hubo cierto exceso de triunfalismo", advirtió, y juzgó que el error estuvo en "una mala lectura de las encuestas". "Lo que tenemos que hacer es salir a trabajar y a buscar el triunfo en la segunda vuelta, porque nosotros estamos unidos. Esa es la gran ventaja y la gran diferencia con la Nueva Mayoría: nosotros no tenemos diferencias de fondo", sostuvo Van Rysselberghe.

Esta afirmación es cierta: mientras la derecha se mantuvo unida, la coalición de Bachelet se desmembró en estos cuatro años de su gobierno. El ingreso del Partido Comunista que decidió Bachelet terminó con la histórica y exitosa Concertación para dar paso a Nueva Mayoría. Esta nueva coalición duró sólo un mandato presidencial, el que está terminando. La otrora poderosa Democracia Cristiana finalmente decidió irse de la coalición, precisamente por la presencia del PC.

Crisis y renuncia en la DC

Pero el domingo los resultados golpearon duro a la histórica DC, sobre todo a la candidata presidencial, Carolina Goic, quien ayer renunció como jefa de la fuerza, tras registrar un 5,88 por ciento, la peor cifra de un aspirante del partido a La Moneda.

"Todos los democristianos somos responsables de las decisiones colectivas que tomamos y yo soy responsable de haberlas conducido. Con la más profunda responsabilidad ética, en este momento procedo a renunciar a mi cargo de presidenta del partido. Es lo que corresponde", afirmó Goic.

La senadora remarcó que no necesita que "nadie me venga a pedir la renuncia, menos por la prensa y fuera de la institucionalidad partidaria" y confirmó el apoyo de la DC a Guillier en el ballottage. "Será responsabilidad de él conducir este proceso con todos aquellos que queremos seguir avanzando en el desarrollo que requiere nuestro país", afirmó.

Guillier, por su parte, rescató la alta votación que registró Sánchez y analizó los eventuales acuerdos programáticos que tendrá que realizar con el Frente Amplio si pretende sumar esos votos. "No es mi tarea empezar a negociar: mi tarea es dirigir un mensaje al país. Si ese mensaje le llega a la Democracia Cristiana, al Frente Amplio y a la izquierda, obviamente se integrarán en los términos que ellos quieran", manifestó el postulante oficialista. El senador y candidato presidencial fue aún más allá y hasta especuló en qué términos podrían darse esos respaldos: "A lo mejor la DC me puede decir que quiere volver a la coalición, OK; pero el Frente Amplio puede decir «juntos, pero no mezclados», porque quiere mantener su autonomía hasta madurar su proyecto, y ser opción de gobierno, para que la próxima elección sea a tres bandas. Están en su legítimo derecho", evaluó.

"Piñera es un retroceso"

El Frente Amplio, en tanto, decidió que para el 29 de este mes tendrá resuelto si respaldará al candidato oficialista, adelantó Sánchez, que encabezó una reunión de la alianza, que repasó los resultados. "La convocatoria aquí es una conversación de cara a la ciudadanía, como lo anuncié desde un principio; eso no se va a hacer entre cuatro paredes. Queremos una conversación amplia, no solamente con las personas que pertenecen a las orgánicas del Frente Amplio, sino a los que hoy día se consideran, como yo, independientes frenteamplistas", remarcó Sánchez. Aclaró que no estaba "haciendo ningún guiño". "Para nosotros, si hay un retroceso, es Piñera. Creo que Piñera le hace mal a Chile; pero eso es algo que yo decía hace un mes, hace dos, incluso antes que fuese candidata". Pero en el mando de campaña se deslizó que el "voto nulo" podría ser una alternativa a Guillier, y que todo deberá discutirse con las bases del FA.