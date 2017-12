El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, comenzó a reunirse con figuras relevantes de las diferentes instituciones del país, mientras que su oponente en las pasadas elecciones, Alejandro Guillier, analizó las causas de su derrota el pasado domingo y habló del futuro de su formación política en la oposición. Piñera comenzó la jornada de ayer con actos protocolares en los que recibió a representantes de las distintas instituciones de la nación, como el presidente del Senado Andrés Zaldívar, autoridades de las Fuerzas Armadas y el presidente del Banco Central, Mario Marcel.

El presidente electo analizó luego con sus principales dirigentes la constitución del gabinete, entre otros temas. Aún no dio nombres, pero en declaraciones tras el desayuno del lunes con la presidenta Michelle Bachelet, adelantó que lo formará con políticos experimentados y miembros más jóvenes de su coalición.

Piñera también recibió las felicitaciones de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Francia, Emmanuel Macron; de Colombia, Juan Manuel Santos; de México, Enrique Peña Nieto; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En tanto que desde Estados Unidos fue la vocera del Departamento de Estado la que felicitó al presidente electo en nombre de Donald Trump.

Por su parte, el ex candidato oficialista Alejandro Guillier hizo ayer una autocrítica. "Lamento no haber estado a la altura de las circunstancias y no haber hecho más. Asumo como primera causal mi propia responsabilidad" en no tener "un mejor liderazgo, más claro, más firme", dijo. El senador, cuyo futuro político es una incógnita, afirmó que estará "disponible en la primera línea para dar gobernabilidad a Chile mientras la ciudadanía y el pueblo me den la confianza y sienta que puedo hacer una contribución".

Rol opositor

En cuanto al futuro de la Nueva Mayoría (NM), el senador afirmó que "en las derrotas es cuando más se aprende" y "cuando son severas, como la que hemos vivido, eso nos obliga a cambiar mucho más". Y agregó, en cuanto al rol de oposición a compartir con el Frente Amplio, que "tendremos que aprender a articularnos con nuevas fuerzas políticas y nuevos liderazgos que están surgiendo para poder unirnos".

Por su parte, la Democracia Cristiana (DC), convocó una junta nacional para el 28 de enero, en la que, según palabras de la presidenta de la formación Myriam Verdugo se convocará "a un grupo de especialistas que harán un análisis electoral profundo. Evidentemente estamos en una crisis".