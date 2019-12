El presidente Sebastián Piñera declaró que su gobierno no descarta una participación extranjera en el estallido social que desde hace dos meses convulsiona a Chile, con acciones coordinadas y conducidas desde el exterior. La policía de investigaciones aseguró por su parte "no tener ninguna duda" de la participación de extranjeros en los hechos más violentos, como el incendio de estaciones del metro de Santiago y saqueos de grandes tiendas.

Entrevistado por periodistas de la asociación de radioemisoras chilenas, Piñera respaldó al máximo líder de la policía, institución acusada por entes internacionales y locales de violar gravemente los derechos humanos en la represión de las multitudinarias protestas.

Los chilenos exigen mejoras sociales y el cambio de la Constitución, cuyo texto de 1980 es un legado de la dictadura militar (1973-1990), aunque ha tenido desde el retorno de la democracia en 1990 más de 200 enmiendas.

Piñera aseguró que detrás de la quema simultánea la noche del 18 de octubre de 20 estaciones del metro de Santiago, 30 supermercados y un rascacielos de la empresa de electricidad, además de serias amenazas a instalaciones sensibles, "no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile... definitivamente hay organización''. Agregó que "los elementos incendiarios (utilizados) no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización, la coordinación de estos ataques violentos a lugares tan importantes sin duda que reflejan que detrás de ellos hay una organización'', aseveró.

Consultado específicamente si hubo intervención externa respondió que todos los antecedentes reunidos se están procesando y también se han entregado a la Fiscalía. "Le puedo decir que como presidente de Chile yo he recibido mucha información, algunos se han mencionado —el secretario general de la Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos— que indica que esto es algo que no podemos descartar''. Sobre el sistema de inteligencia en el país, que no previo el estallido social, señaló que "no está a la altura de una sociedad democrática como la chilena'' y que "era muy débil''. El sistema de inteligencia fue intervenido poco después de los hechos del 18 de octubre.

Chile se sumergió en un caos, especialmente tras las primeras semanas del estallido del 18 de octubre, cuando se destruyeron 80 por ciento de las 136 estaciones del metro, hubo daños por 900 millones de dólares a grandes supermercados en todo el país, farmacias y unos 15.000 pequeños y medianos comercios. La economía se derrumbó en octubre y también se espera una caída en noviembre.

Piñera respaldó el accionar de la policía y de su director nacional, general Mario Rozas. "Yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda (la) fuerza del mundo los excesos que han cometido algunos miembros de la institución". Recordó que el protocolo policial "está bien, el problema está en que ese protocolo no siempre se cumplió'' y admitió que algunos agentes "cometieron uso abusivo de la fuerza'' y van a ser juzgados.

A su vez, Héctor Espinosa, director general de la Policía de Investigaciones ( PDI), sobre la que recaen la mayoría de las pesquisas de los hechos ocurridos, confirmó la identificación de 14 imputados.El jefe de la policía civil aseguró que "obviamente" hay colaboración de "gente de afuera". "Hay mucha información que tenemos nosotros, estamos analizando, cruzando, y no descartamos nada. Y obviamente que hay colaboraciones con gente de afuera", aseguró Espinosa. "Se hizo un trabajo de análisis e inteligencia, y logramos identificar a 14 personas. En los próximos días vamos a pedir las detenciones". También agregó que "esta PDI esta para trabajar bajo la legalidad y con un tremendo compromiso de restituir y trabajar por la paz social".

Espinosa indicó que las causas cuentan con análisis "de mucha información que se tenía de medios de comunicación, cámaras de seguridad", pero que además "hubo mucha información que llegó desde ciudadanía que quiere cooperar con los detectives". Consultado sobre el perfil de los identificados, Espinosa se excusó de responder, asegurando no querer entorpecer las indagatorias y causando la huida de algunos de los involucrados.

La policía militar chilena, Carabineros, ha sido severamente cuestionada por equipos de investigadores que concluyeron que abusó de la fuerza, atropelló derechos básicos y cometió abusos sexuales, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

Soda cáustica

El Movimiento Salud en Resistencia (MSR) chileno denunció que se detectó gas pimienta, además de soda cáustica, en el líquido de los carros lanzaaguas. Hubo casos de personas que llegaron a centros asistenciales con quemaduras y que, de acuerdo al el Colegio Médico, serían producto del líquido. Carabineros desmintió el uso de ambos elementos: “Habría miles de heridos”, adujo.