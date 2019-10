Piñera anula un aumento del 9 por ciento a la electricidad

El presidente chileno Sebastián Piñera envió ayer al Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la electricidad que forma parte de un paquete de medidas con el que busca frenar el estallido social que en una semana ha dejado al menos 18 muertos.

"Sabemos que esta agenda social no resuelve todos los problemas, pero también sabemos que constituye un importante alivio y un importante aporte a resolver esos problemas", dijo Piñera al anunciar el envío al Parlamento de la iniciativa que congela un alza prevista del 9,2 por ciento en la electricidad hasta diciembre de 2020.

Agregó que instruyó a sus ministros para que contacten a los diversos sectores sociales "y escuchar así, en forma fuerte y clara, la voz y el mensaje que nos han trasmitido los chilenos en los últimos días".

La agenda social de Piñera incluye un aumento del 20 por ciento en las pensiones y del 16 por ciento en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos —que en Chile son de los más altos en la región— y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que parten de los 14.000 dólares mensuales.

La mayoría de los chilenos gana entre 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares) que no cubren las necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y educación.

Políticos oficialistas y de la oposición valoraron las medidas aunque la centroizquierda pidió cambios profundos, como la reforma del sistema privado de salud y el que maneja los fondos de pensiones.

Patricia Bravo, dueña de un pequeño taller de reparación de motocicletas, calificó las medidas del mandatario de "píldoras". Dijo que a diario protesta porque "nos están robando con las AFP (administradoras privadas de pensiones)" y "nuestros viejos no alcanzan a vivir" con sus jubilaciones de 105.000 pesos (unos 144 dólares).

En las concentraciones se leen pancartas con leyendas como "No más abusos", "Queremos vivir dignamente", "Chile despertó" y "No estamos en guerra, estamos unidos", eEn las cercanías del vecino puerto de Valparaíso cerca de un centenar de camioneros se expresaron el jueves a favor de las manifestaciones, algunos con letreros que decían "No más alza de peajes".