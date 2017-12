Piñera acusa a Guillier de "vender humo" con su programa de gobierno

El candidato opositor a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, acusó a su adversario para el ballottage del próximo domingo, Alejandro Guillier, de "vender humo" en un tenso cara a cara que protagonizaron en el último debate previo a la elección. El ex mandatario retomó ayer las acusaciones que había esgrimido contra Guillier sobre el costo del programa de gobierno que el candidato por el oficialismo planea llevar a cabo.

Insistió que ese plan "cuesta cuatro veces más" de lo anunciado, y agregó que "esto puede ocultar tres cosas: que no tiene ninguna intención de cumplir su prueba; que le va a meter la mano al bolsillo de todos los chilenos, con una mega reforma tributaria que no está en su programa; o que pretende endeudar al país en 30 mil millones de dólares adicionales". Además llamó a que "los programas de gobierno digan la verdad" y remarcó que "es importante pedir explicaciones a Alejandro Guillier, a su comando, sobre esta situación".

Los aspirantes a suceder a la presidenta Michelle Bachelet a partir del 11 de marzo de 2018 confrontaron el lunes frente a las cámaras de televisión sus programas de gobierno y buscaron subrayar los puntos flacos de su oponente en la recta final de la segunda vuelta electoral, marcada por la paridad de los sondeos de intención de voto.

Las definiciones de ambos estuvieron dirigidas de modo directo a las críticas a medida que avanzaron las dos horas del debate, como cuando Guillier sostuvo que Piñera es "hábil en los negocios, eso no se puede negar, aunque juega un poquito al límite; pero él ya fue presidente de Chile y no hizo las cosas que ahora anuncia". Por su parte, el ex mandatario se defendió al señalar que "no hay mejor escuela para ser un buen presidente que haber sido presidente", y replicó que el senador por Antofagasta "fue un gran periodista" pero descalificó su capacidad de gestión. "No tiene experiencia, ni equipo, ni programa", definió.

Uno de los cruces más fuertes se dio cuando Piñera le enrostró a Guillier haber prometido un programa de gobierno que "costaba 10.000 millones de dolares al año, en cuatro años" cuando a su juicio "cuesta cuatro veces más". "Le aseguro que si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta de que está vendiendo humo, a no ser que quiera duplicar la deuda pública", afirmó. Guillier, visiblemente molesto, se limitó a contestar: "Eso se llama demagogia".

Las acusaciones de manipulación de cifras durante el mandato de Piñera en La Moneda y por la intervención del gobierno de Bachelet en favor de Guillier en la presente campaña electoral también fueron parte del debate conducido por cuatro periodistas y trasmitido por la televisión.

Piñera se impuso en la primera vuelta electoral del 19 de noviembre con 36,6 por ciento de los votos y disputará este domingo el ballottage frente a Guillier, que logró 22,7 por ciento.

