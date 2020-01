Piden una muestra de ADN de Trump por una denuncia de violación

Los abogados de una periodista que acusa a Donald Trump de violarla en la década de 1990 pidieron una muestra de ADN del presidente para determinar si hay material genético suyo en la ropa que ella dice que vestía durante esa ocasión. La petición llega en medio del juicio político que afronta el presidente de los Estados Unidos en el Congreso.

Los abogados de la columnista E. Jean Carroll notificaron el jueves a un abogado de Trump para que éste presente una muestra el 2 de marzo en Washington para su "análisis y comparación con el ADN masculino no identificado presente en el vestido".

A mediados del año pasado, Carroll acusó a Trump de violarla en el vestidor de una tienda de lujo a mediados de la década de 1990.Carroll hizo la denuncia mediante un artículo publicado en junio en la revista New York y en un libro al mes siguiente. Contó que se encontró con Trump por casualidad, conversó con él y lo acompañó al departamento de lencería para ayudarlo a elegir un regalo para una amiga no identificada. Dijo que, entre bromas, los dos terminaron en un vestidor donde Trump introdujo la mano bajo su vestido, le bajó la ropa interior y la violó mientras ella se debatía y finalmente pudo escapar. Carroll demandó a Trump por difamación en noviembre cuando él rechazó su denuncia. Su abogada, Roberta Kaplan, hizo analizar el vestido de lana negra que usaba Carroll aquel día. Un informe de laboratorio adjunto a la notificación legal dice que el ADN hallado es una mezcla de al menos cuatro personas, al menos una de ellas de sexo masculino. "El vestido de marca Donna Karan todavía está en el fondo de mi vestidor, sin usar ni lavar desde esa tarde", dijo Carroll sobre la prenda. Lo vistió para una foto que ilustraba el artículo en la revista en la que denunció la presunta violación.Varias personas fueron analizadas y eliminadas como posibles contribuyentes a la mezcla, según el informe al que tuvo acceso Associated Press. Si bien la notificación es un reclamo legal, éstos suelen dar lugar a enfrentamientos en los cuales un juez debe decidir si se obliga a su cumplimiento.

El abogado de Trump ha intentado que se desestime el caso. Un juez de Manhattan se negó a hacerlo a principios de este mes, diciendo que el abogado no había respaldado adecuadamente sus argumentos de que el caso no correspondía a un tribunal de Nueva York. Carroll dijo que no hizo la denuncia durante décadas porque temía una "retribución legal" de Trump y un daño a su reputación, entre otras razones. En los 90s, Carroll era una columnista muy celebrada en Nueva York. Pero cuando el movimiento #MeToo estimuló las solicitudes de asesoramiento sobre agresión sexual, dijo Carroll, decidió que tenía que revelar su propio caso.

Trump, un republicano, no es el primer presidente que se enfrenta a la posibilidad de una prueba de ADN relacionada con el vestido de una mujer. El ex presidente Bill Clinton, demócrata, se sometió a dicha prueba durante el caso de Monica Lewinsky. Después de que el ADN de Clinton fue encontrado en el vestido de ella, reconoció una "inapropiada relación íntima" con Lewinsky.

Trump dijo en junio que Carroll "miente totalmente" y que "jamás conocí a esta persona en toda mi vida". Sobre una foto de 1987 que los muestra con sus cónyuges de entonces en un evento de sociedad, Trump dijo que en ese momento estaba "formado en una fila".