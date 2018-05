Pese a un nuevo revés judicial, Lula anunció que será candidato

El detenido ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva, favorito en las encuestas para los comicios de octubre, confirmó en una carta que será candidato pese a que la Corte Suprema rechazó un nuevo pedido de excarcelación, mientras crece la chance de que su vice sea el ex canciller Celso Amorim para representarlo durante la campaña, se informó ayer. Según trascendió hasta ahora, cuatro de los cinco jueces de la sala segunda del Supremo Tribunal Federal —considerada la más garantista del máximo tribunal— rechazaron que el juez Sérgio Moro haya vulnerado el procedimiento para la captura del líder opositor. La decisión, que se conocerá oficialmente hoy, era la carta más rápida de Lula para conseguir la libertad luego de haber sido detenido el 7 de abril. La defensa de Lula considera que Moro se anticipó —antes de que se agotaran los recursos de queja ante la cámara de apelaciones— al disponer la orden de detención para cumplir una pena confirmada en segunda instancia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción en el caso Lava Jato (Lavadero de autos).

Al mismo tiempo que se conocían los votos contrarios a Lula de Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y José Dias Toffolli, Lula divulgó una carta mediante la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, confirmando su candidatura. En el entorno del ex presidente, al que llaman "preso político", consideran que habrá flexibilidad judicial sobre su detención una vez que Lula desista de presentarse, incluso preso, a las elecciones del 7 de octubre, para las cuales lidera las encuestas en escenarios de primera y segunda vuelta. "Si acepto la idea de no ser candidato, estaré asumiendo que cometí un delito y yo no cometí ningún crimen. Por eso soy candidato hasta que la verdad aparezca y los medios y jueces y fiscales muestren las pruebas del delito que cometí o paren de mentir", dijo el ex mandatario en su carta.

Lula dijo que quienes buscan sacarlo de carrera son sus competidores políticos o quienes creen que no puede presentarse en virtud de la Ley de la Ficha Limpia, que impide a condenados en dos instancias ser candidatos. Lula tiene aún pedidos de liberación ante la Corte Suprema y el máximo tribunal penal, el Superior Tribunal de Justicia, aunque no hay fecha para el tratamiento de estos casos. Tampoco, por decisión de la presidenta del máximo tribunal, Carmen Lucia Antunes, está en agenda tratar el nudo de los reclamos: la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de 2016 de Lava Jato que permite detener a sentenciados en dos instancias. La Carta Magna indica que el juicio hasta agotar todas las instancias debe ser en libertad.

Sobre la candidatura de Lula, Hoffmann sostuvo que existe jurisprudencia de candidatos condenados en dos instancias y que se inscribirá a Lula el 15 de agosto ante el Superior Tribunal Electoral.