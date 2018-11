El ex presidente de Perú Alan García se refugió en la embajada de Uruguay y pidió asilo político a ese país luego de que un juez le prohibiera salir del país durante 18 meses mientras se lo investiga por lavado de activos y otros delitos relacionados con el escándalo de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Ayer Uruguay adelantó extraoficialmente que concederá el pedido de asilo a García.

El ex mandatario (1985-1990 y 2006-2011) ingresó durante la noche del sábado al domingo en la residencia del embajador uruguayo, horas después de que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena le prohibiera salir de Perú durante 18 meses, pese a que, al conocer el fallo, dijo que no era "ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente" en su país. La decisión judicial impide al ex presidente regresar a Madrid, donde residía desde hace meses. "Es una triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García", dijo el ex mandatario.

García "ha solicitado asilo a ese país (Uruguay), conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", dijo en un comunicado la cancillería peruana emitido por la tarde. "Dicha solicitud deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que, conforme al artículo IX de la Convención sobre Asilo, el gobierno peruano hará llegar información al respecto", agrega la nota.

Uruguay aceptará el pedido de asilo solicitado por Alan García, informaron medios de comunicación de Montevideo que citan al ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. Según el diario El País de Montevideo, Nin Novoa aseguró que el gobierno uruguayo aceptará la solicitud de asilo. Nin Novoa había dicho, citado por el diario El Comercio de Perú, que Uruguay estaba "evaluando la situación" y que "no hay plazo para dar una respuesta".

Mientras, la Presidencia de Uruguay confirmó en un comunicado que el embajador del país en Perú, Carlos Barros, se contactó con el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, para comunicarle que el ex presidente peruano solicitó asilo político. "García se encuentra en la sede de la Embajada de Uruguay en Perú y le transmitió a Vázquez la solicitud vía telefónica. El ex presidente peruano iniciará el trámite siguiendo los pasos dispuestos en la normativa internacional", añadió la comunicación oficial.

La situación de Alan García se agravó cuando Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, resolvió favorablemente el pedido del fiscal antilavado José Domingo Pérez. "Existen suficientes elementos de convicción que amparan los supuestos hechos ilícitos que viene investigando el fiscal", argumentó el magistrado durante la audiencia, que duró una hora y media. "Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria", afirmó el ex mandatario al conocer la decisión. El jueves, en cambio, había reaccionado airadamente al conocer el pedido del fiscal: "Demuéstrenlo, pues, imbéciles; demuéstrenlo, encuentren algo", dijo a periodistas.

El fiscal Pérez indaga sobornos relacionados con la construcción del metro de Lima. Solicitó la medida luego de que el sitio web IDL Reporteros revelara que Odebrecht pagó 100.000 dólares a Alan García. García, de 69 años, fue presidente en los períodos 1985-90 y 2006-11.En 1992, investigado y procesado por el gobierno de Alberto Fujimori, se refugió en la embajada de Colombia y obtuvo asilo en este país. Regresó en 2001, cuando habían prescripto los delitos. Habría recibido sobornos del consorcio italiano Tralima para la construcción de un tren eléctrico en Lima.

Por los sobornos de Odebrecht ya son investigados los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-18), fue destituido por esta investigación; Ollanta Humala (2011-16) estuvo detenido junto a su esposa; y Alejandro Toledo (2001-06), prófugo y con una orden de captura internacional, se estima que vive en Estados Unidos. Ahora se suma Alan García. Se considera que ningún otro país, fuera de Brasil, ha investigado tan a fondo las ramificaciones de Odebrecht como Perú.