El socialista Pedro Sánchez, quien lleva cien días sin lograr los acuerdos necesarios para permanecer en La Moncloa, tuvo una cita ayer con el rey de España. El monarca, tras esperarlo casi una hora en el palacio de Marivent de Palma de Mallorca, le pidió que intente formar gobierno.

"El jefe del Estado dijo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no quieren repetir elecciones, algo que comparto", dijo Sánchez al salir de la reunión con el rey. "En segundo lugar, el pasado 28 de abril los ciudadanos expresaron con su voto lo que querían: un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista", agregó.

Su investidura se mancó el 25 de julio cuando sus socios políticos de Unidas Podemos no le dieron su apoyo. Ahora hay tiempo hasta el 23 de septiembre para intentar una vez más que Pedro Sánchez sea legitimado como presidente o probar investir a un nuevo candidato. De lo contrario, habrá una nueva convocatoria a elecciones para noviembre.

Sánchez admitió que mantiene su desconfianza hacia Unidas Podemos, lo que aleja la posibilidad de un acuerdo que salve su reelección y evite unas nuevas elecciones.

"La desconfianza entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos continúa y es recíproca", afirmó Sánchez.

Allí, entre postales bucólicas del rey junto a la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Felipe VI fue claro en su anhelo de evitar el escenario de repetición electoral: "La previsión constitucional permite otras elecciones, pero lógicamente la valoración política es que es mejor encontrar una solución antes de ir a otras elecciones".

"De tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabo de desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por lo tanto es recíproca esa desconfianza", desacreditó el presidente en funciones a Iglesias.

Desde que se abstuvo y no votó a favor de Sánchez, Pablo Iglesias no hizo declaraciones y se ha recluido en su vida familiar. Acaba de nacer su tercera hija, Aitana, que se suma a los mellizos de algo más de un año que tuvo con la portavoz de su partido, Irene Montero, la única diputada de Unidas Podemos que votó en contra de Sánchez porque lo hizo por vía telemática y no pudo cambiar su voto a último momento.