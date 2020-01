El partido catalán Esquerra Republicana aportará su decisiva abstención para que Pedro Sánchez sea consagrado presidente de Gobierno en el Congreso español el próximo 7 de enero. La cúpula del partido catalán separatista avaló con 196 votos a favor, cuatro en blanco y tres en contra, el pacto alcanzado con el PSOE de Sánchez y que contempla la investidura del hoy "presidente del Gobierno en funciones" (interino) y la creación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán para abordar la crisis causada por el separatismo catalán. Esto incluirá un nuevo referendo entre los catalanes.

El aval de ERC, que se traducirá en la abstención de sus 13 diputados en el Congreso de Madrid, allana así el camino a la investidura de Sánchez tras el también confirmado apoyo de Unidas Podemos, el partido vasco PNV, de la formación Más País-Compromís (izquierda, escisión de Podemos) y la abstención de los vascos radicales de Bildu. Al PSOE sólo le quedará ratificar el voto positivo o la abstención de los grupos minoritarios regionalistas, como el PRC cántabro, Teruel Existe, Coalición Canaria-Nueva Canarias y el gallego BNG, que inicialmente deslizaron su intención de facilitar la investidura si se atendía a su agenda territorial. La tan ansiada investidura de Sánchez llegaría en segunda votación, el martes 7 de enero, y por mayoría simple, dando paso al primer gobierno de coalición de la democracia española entre PSOE y Unidas Podemos.

El amplísimo visto bueno del consejo nacional ?196 votos a favor, 4 en blanco y 3 en contra? es el último paso después de que el pasado lunes la ejecutiva del partido ya diera por finalizadas satisfactoriamente las negociaciones. "Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía de Cataluña" reza el texto pactado entre republicanos y socialistas. Sin embargo, el acuerdo entre republicanos y socialistas no ha sido avalado por el oficialismo calatán del partido JxCat. Ni esta formación ni el presidente de Cataluña, Quim Torra, se sienten "vinculados" por el acuerdo.

En tanto, el ex presidente catalán Carles Puigdemont se anotó un triunfo. La justicia de Bélgica suspendió el proceso por el que analizaba si debía entregarlo a él y a un ex ministro a España, que los reclama para que enfrenten un juicio por el referendo ilegal sobre la independencia de Cataluña de octubre del 2017. Un juez de Bruselas decidió suspender la ejecución de las órdenes de arresto europeo emitidas por España contra Puigdemont y su ex ministro Toni Comin, por lo que ambos recuperan la libertad de movimientos. "La Justicia belga reconoce nuestra inmunidad y decide suspender la orden de arresto y extradición", escribió Puigdemont.