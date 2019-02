España sabrá hoy cuándo va a elecciones para elegir un nuevo gobierno. El actual presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció ayer la convocatoria extraordinaria de un Consejo de Ministros para hoy a las 9 de la mañana y una declaración institucional para las 10.

En los últimos días, tras derribar el Congreso su proyecto de presupuesto, una ley fundamental sin la cual el Ejecutivo de Sánchez no tiene futuro, los rumores sobre el adelanto electoral han ido creciendo, con la fecha del 28 de abril como predilecta entre los socialistas, según informa el diario El Mundo.

La elección de la fecha compete únicamente al jefe del Ejecutivo y es él quien debe anunciarlo. Pero, según fuentes socialistas, existe un consenso sobre que los comicios se celebren el 28 de abril. Esta es la fecha que se maneja en el partido y en el PSOE . No obstante, el hecho de que el presidente convocara un Consejo de Ministros ex profeso antes de comunicarlo disparó las especulaciones sobre si pudiera optar por otro domingo anterior al 28. Las fuentes consultadas insistían en que, salvo cambio de última hora, Sánchez es favorable al último domingo de abril.

El equipo de Sánchez y el propio presidente del gobierno, explican distintas fuentes del PSOE, creen que se ha abierto una oportunidad tras la ruptura con los independentistas y el "fracaso" de la manifestación convocada el domingo pasado por el PP y Ciudadanos en el centro de Madrid. Si las elecciones se celebrasen el último domingo de abril, la campaña electoral se desarrollaría en plena Semana Santa, pero fuentes del partido restaban toda la importancia a este hecho, o a que menos de un mes después los españoles sean convocados de nuevo a las urnas para las elecciones europeas, autonómicas y municipales, el 26 de mayo.

"Vivimos en una campaña electoral permanente", se lamentó algún dirigente. La constitución de la nuevas Cámaras se realizaría en plena campaña de las autonómicas. Esta concatenación de fechas invita a pensar que los acuerdos que se produzcan se dilatarán hasta conocer el resultado de las elecciones de mayo y que, en todo caso, Sánchez y el gobierno seguirán en funciones. La gobernabilidad de España y de muchas comunidades autónomas podría decidirse posteriormente en un único paquete, en función de las mayorías que arrojaran las urnas.

La pelea catalana

Los jefes de grupo del PSOE, Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento Europeo han instado al presidente de la institución, el italiano Antonio Tajani, a vetar una conferencia el próximo lunes en la que participará el prófugo ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont. "Creemos que el Parlamento europeo, que representa uno de los pilares sobre los que se asienta la UE, como es el Estado de derecho y el consiguiente respeto a la legalidad, no debe acoger a alguien de reiterada desobediencia a órdenes y advertencias del Tribunal Constitucional", indican en una carta. Los eurodiputados critican que Puigdemont se presente como presidente "legítimo" de Cataluña, "usurpando así la denominación de un cargo del que fue legalmente destituido" en octubre de 2017. Contra lo que afirma, "el señor Puigdemont no ha sido perseguido por sus ideas. El actual presidente regional (Quim Torra) defiende planteamientos idénticos a los de Puirgemont. No obstante, y a diferencia de su antecesor, se ha mantenido dentro de la legalidad", concluyen.