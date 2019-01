Pedido de un exiliado a Italia

El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, ha escrito una carta al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, para pedirle que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. "Me dirijo a usted, Señor presidente, no sólo en mi condición política, sino en mi condición de descendiente directo por vía paterna de un ciudadano italiano", ha dicho. Ledezma vive exiliado en Europa luego de huir de la prisión domiciliaria a que lo había sometido el régimen chavista. El gobierno derechista italiano, dominado por la Liga, es aliado de Rusia, a su vez el principal soporte internacional de Maduro.

