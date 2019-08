Otro barco lleno de inmigrantes se acerca a las costas italianas

El barco de rescate Ocean Viking, gestionado por las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, ha subido a bordo ayer a más de 80 inmigrantes y refugiados que intentaban cruzar el Mediterráneo a bordo de una lancha neumática, por lo que ya son más de 160 las personas rescatadas a bordo de este buque.

"Acabamos de completar el segundo rescate en menos de 24 horas", han anunciado las organizaciones a través de sus redes sociales, un día después de que el ‘Ocean Viking' localizase una embarcación con 85 migrantres y refugiados —entre ellos cuatro niños— frente a las costas de Libia.

Una portavoz de la ONG a bordo del barco, Hannah Wallace, había explicado que el barco seguiría "unos días más" en la zona de búsqueda y rescate para tratar de ayudar "a cualquier otra embarcación que se encuentre en peligro", si bien ha establecido como "prioridad" encontrar un "puerto seguro" donde poder desembarcar a estos inmigrantes.

"El Ocean Viking es un barco de emergencia y no tenemos la capacidad para atender médica y psicológicamente a estas personas a bordo de manera prolongada", ha advertido la portavoz de la ONG, quien ha recordado que se trata de inmigrantes que "han pasado por situaciones de violencia terrible en su camino a Europa". "Es necesario un puerto seguro para desembarcarlas y no prolongar el trauma que ya cargan". El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha advertido de que no autorizará la entrada del barco en aguas territoriales de Italia.