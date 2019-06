Otra chance de acuerdo entre las dos superpotencias

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, protagonizarán desde hoy en la cumbre del G-20 otro round para frenar la guerra comercial entre ambas potencias. Washington amenaza de extender sus aranceles a todas las importaciones chinas.

En Osaka las miradas están puestas en la cita que mantendrá Trump con Xi mañana, un mes y medio después de que el jefe de la Casa Blanca rompiera la tregua comercial y ordenara aumentar al 25 por ciento los aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares. La tregua había sido forjada en la cumbre del G-20 de Buenos Aires en diciembre pasado.

Tanto Washington como Pekín intentaban mostrarse optimistas: el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que las negociaciones estaban "al 90 por ciento" para cerrar un acuerdo, y el viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, mencionó la necesidad de hacer "concesiones".

El diario independiente hongkonés South China Morning Post aseguró que ambos países planean anunciar una tregua que frenará la imposición de los nuevos aranceles estadounidenses, lo que implica congelar por ahora la disputa central de las negociaciones, que es el intento de Washington de forzar cambios estructurales. Trump busca cambiar asuntos como la propiedad intelectual en China, además de rebalancear el intercambio comercial, muy favorable a Pekín: sobre más de 500 mil millones de dólares de balanza comercial bilateral, China vende más de 400 mil millones.

Pero China también ha mostrado los dientes en la previa de Osaka. Las amenazas de Trump de imponer más aranceles "no funcionarán con nosotros porque el pueblo chino no cree en la herejía y no teme la presión", advirtió el vocero Geng Shuang. La agencia china Xinhua publicó un comentario destacando que el aumento de la importancia del G-20 coincidió con los esfuerzos por contener los daños de la crisis de 2008. "Aunque la recuperación económica mundial sigue frágil, ahora se enfrenta a un aumento de la retórica contra el libre comercio y de medidas proteccionistas que amenazan con suspender el régimen de comercio multilateral basado en normas", apuntó.