Organismo de DDHH nicaragÃ¼ense debiÃ³ cerrar por amenazas

La Asociaci贸n Nicarag眉ense Pro Derechos Humanos (ANPDH) debi贸 cerrar sus oficinas en Nicaragua despu茅s de que su personal recibiera reiteradas amenazas de muerte, pero continuar谩 operando v铆a telef贸nica y por Internet, inform贸 su director Alvaro Leiva. La instituci贸n es muy cr铆tica de la ola represiva desatada por los paramilitares del gobierno del presidente Daniel Ortega.

En un comunicado distribuido a periodistas, Leiva denunci贸 que la ANPDH, que semanas atr谩s gan贸 el Premio Franco-Alem谩n de Derechos Humanos, recibi贸 amenazas que pretenden criminalizar la labor de sus integrantes. El organismo indic贸 que su trabajo se ha visto amenazado "tras haber recibido informaci贸n alarmante sobre la activaci贸n de pr谩cticas ilegales de persecuci贸n judicial y criminalizaci贸n sin fundamento legal" contra sus defensores de derechos humanos.

"El asedio permanente de grupos armados no autorizados y llamadas telef贸nicas de amenazas los forz贸 a cerrar temporalmente sus oficinas, "a fin de garantizar la integridad f铆sica y la seguridad" de sus activistas, que continuar谩n su labor v铆a telef贸nica y por Internet. Leiva distribuy贸 la informaci贸n a los medios en medio de rumores que no fueron confirmados de que 茅l y su familia habr铆an abandonado el pa铆s debido a esas amenazas.

Consultado sobre el caso de Leiva al concluir la misa dominical en la Catedral de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes calific贸 de "negativo" para el pa铆s la persecuci贸n a disidentes por parte del Estado. La ANPDH es uno de los tres organismos de derechos humanos independientes que trabaja en Nicaragua, y reporta la mayor cifra de fallecidos en la represi贸n de la ola de protestas antigubernamentales que se iniciaron en abril. La crisis en Nicaragua se inici贸 el 18 de abril contra un fuerte ajuste del sistema previsional ordenado por Ortega, pero pronto deriv贸 en grandes manifestaciones en todo el pa铆s contra Ortega. Este aument贸 la represi贸n, tanto con la polic铆a como con paramilitares. La ONG afirma que fuerzas gubernamentales y grupos civiles armados sandinistas son responsables de la gran mayor铆a de las 448 muertes documentadas desde el 19 de abril.

Mientras la ANPDH deb铆a cerrar sus puertas por las amenazas de muerte, los obispos confiaron en seguir al frente de la mediaci贸n en el di谩logo nacional para resolver la crisis. El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, expres贸 que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) continuar谩 como mediadora del di谩logo, pese a que no han tenido acercamiento con el gobierno en los 煤ltimos d铆as. Consultado por periodistas sobre si aceptar铆a una eventual petici贸n oficialista de remover de la mesa de di谩logo nacional a alguno de los obispos que no son de la simpat铆a del gobierno, el cardenal respondi贸 que cuando aceptaron trabajar en la mediaci贸n lo hicieron "como CEN y no como individuos". La Iglesia cat贸lica fue un aliado clave del gobierno sandinista de Ortega durante muchos a帽os, pero ante la extrema violencia de su accionar a partir de las manifestaciones de abril se distanci贸. Algo muy parecido hicieron los empresarios.