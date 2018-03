Estados Unidos, Canadá y 23 países europeos expulsaron a 114 diplomáticos rusos, muchos acusados de espionaje, como respuesta al envenenamiento de un ex agente ruso exiliado en el Reino Unido a inicios de marzo. Diez y seis países de la UE y cinco países no miembros, además de EEUU y Canadá, notificaron a los rusos que serán expulsados, en la mayor expulsión colectiva de espías rusos de la historia. Por lo menos otros dos miembros de la UE se sumarían en las próximas horas. Estados Unidos expulsará el mayor número, 60, seguidos por Ucrania, que echará a 14.

La respuesta en bloque es la mayor de la historia, incluida la Guerra Fría, y es una señal directa a Vladimir Putin de unidad de las naciones occidentales frente a su expansionismo en la frontera oriental de Europa y el activismo de su red de espías. La primer ministro británica Theresa May, cuya nación ya había expulsado a 23 diplomáticos rusos por el envenenamiento del exiliado ruso, afirmó que la expulsión masiva "desmantelará" una red de espías que fue la responsable del crimen con veneno.

Caso Skripal

La drástica decisión es una reacción coordinada al ataque químico contra el ex agente ruso Serguei Skripal y su hija perpetrado a inicios de marzo en Salisbury, Reino Unido, en un atentado que todas las fuentes occidentales atribuyen a Rusia. El ataque contra Skripal y su hija fue realizado con el agente neurotóxico Novichok, que solamente es producido en Rusia. La existencia de este programa fue revelada en los años '90 por Vil Mirzayanov, un químico ruso refugiado en Estados Unidos, quien asegura que el Novichok fue creado por científicos soviéticos. Ayer, el Departamento de Estado llamó a Rusia a "aceptar responsabilidad por sus acciones".

Londres ya expulsó a 23 diplomáticos rusos por este motivo. Alemania, Polonia y Francia confirmaron que cada uno expulsará a cuatro diplomáticos rusos por el caso Skripal. La República Checa decidió expulsar a tres rusos. Lituania anunció que expulsará a tres, incluidos dos agregados militares, mientras que Letonia expulsará a dos. Estonia, la tercera nación báltica ex soviética, anunció la expulsión del agregado militar ruso. Las tres naciones bálticas son las más amenazadas por el creciente expansionismo militar de Rusia. Suecia, Rumania, Croacia, Finlandia y Hungría anunciaron que expulsan a un funcionario ruso cada una. Dinamarca, Países Bajos, Italia y España optaron por expulsar a dos rusos. Ucrania, que mantiene un conflicto bélico en su zona oriental con milicianos armados por Rusia, expulsó a 13 diplomáticos rusos. Ucrania perdió su provincia más oriental, Crimea, cuando fue invadida y anexada por Rusia en marzo de 2014. Canadá, miembro de la Otán, anunció la expulsión de cuatro diplomáticos de Moscú. Albania decidió echar a dos rusos. También se sumó Noruega, al anunciar la salida de un funcionario ruso. Pero fue EEUU el que expulsó el mayor número: 48 de las sedes diplomáticas rusas, así como 12 de la misión de Rusia en la ONU. Todos estos funcionarios se suman a los 23 ya expulsados por Reino Unido. Además, Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de Rusia en Seattle. La lista de países podía aún ampliarse a otros países miembros de la UE, que tiene 28 socios.

El gobierno de Vladimir Putin comentó que la ola de expulsiones es un "gesto provocador". "No hace falta decir que este acto hostil de este grupo de países no pasará desapercibido y reaccionaremos ante él", agregó el Ministerio de Exteriores de Moscú. Los países que anunciaron la expulsión de diplomáticos "se dejaron llevar por Londres sin ponerse a reflexionar sobre las circunstancias de lo que ha ocurrido", agregó. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reiteró que el gobierno ruso no tuvo responsabilidad en el atentado contra Skripal y su hija. "Lamentamos esta decisión que explican por el caso Skripal. Ya lo dijimos: Rusia nunca tuvo y no tiene nada que ver", declaró. El embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoli Antonov, dijo que la medida es un "golpe cuantitativo y cualitativo" y "reduce lo que quedaba de las relaciones ruso-estadounidenses. Washington no entiende más que la fuerza".

La Casa Blanca dijo que los 60 rusos expulsados serían "oficiales de inteligencia". Además, el presidente Donald Trump determinó el cierre del consulado de Rusia en Seattle, en el noroeste del país sobre el Pacífico, a raíz de su proximidad con la base de submarinos de Kitsap, en el estado de Washington, y de la gigante aeronáutica Boeing, una empresa estratégica para el Pentágono.

Los 12 rusos ante la ONU y otros 48 destinados en Washington y Nueva York tienen una semana para abandonar territorio estadounidense. La determinación de Trump representa la mayor expulsión de funcionarios rusos, incluyendo medidas similares cuando aún existía la Unión Soviética.

Antecedente reciente

En diciembre de 2016, Barack Obama expulsó 35 diplomáticos rusos por la injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales en las que Trump resultó vencedor. Se filtraron cientos de correos electrónicos del Partido Demócrata, lo que favoreció objetivamente a Trump sobre Hillary Clinton. Wikilieaks, el portal de filtraciones de Julian Assange, fue el vehículo elegido.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que "de forma concertada, 14 países de la Unión Europea decidieron expulsar diplomáticos rusos". Tusk añadió que "no se excluyen nuevas medidas adicionales, incluyendo más expulsiones, en los próximos días". La británica Theresa May comentó: "El régimen del presidente Putin está llevando a cabo actos de agresión contra nuestros valores e intereses compartidos dentro y fuera de nuestro continente. Y como una democracia europea soberana, el Reino Unido estará codo con codo con la UE y con la Otán para hacer frente juntos a estas amenazas".

¿confianza? Putin y Trump conversan durante el G-20 de Hamburgo, en julio pasado.