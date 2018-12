El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo que el acuerdo del Brexit entre Bruselas y Londres "no se renegociará" y dejó claro que los Veintisiete no dejarán "sola" a Irlanda. "El acuerdo que acordamos el 25 de noviembre es el mejor posible y el único posible. No hay espacio para renegociar pero sí para una mayor clarificación e interpretación sin abrir de nuevo el pacto", dijo ante el pleno de la Eurocámara. Juncker se mostró asombrado de que pese al acuerdo ya cerrado hayan surgido "problemas en el último tramo de la carrera", en alusión a la decisión de May de posponer el martes la votación en el Parlamento británico. Juncker se refirió a la salvaguarda sobre la frontera norirlandesa e insistió en que no se renegociará. "Nunca dejaremos abandonada a Irlanda, nunca", añadió. El presidente del Ejecutivo comunitario confirmó que hoy se reunirá con May en Bruselas.

Garantías adicionales

También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se entrevistará con la primera ministra británica. Tusk incluyó el lunes en la agenda de la cumbre de líderes europeos de hoy la cuestión del Brexit, que en principio no iba a tratarse, después de que May decidiese posponer el voto sobre el acuerdo alcanzado entre la UE y Londres en la Cámara de los Comunes para buscar "garantías adicionales" en Bruselas sobre Irlanda del Norte.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, afirmó que la Unión Europea se "ceñirá" al acuerdo ya alcanzado con Londres y defendió que la CE intentara "desde el principio" que el Brexit cause "el menor daño posible". "Así es como Michel Barnier (negociador en jefe para la UE) ha negociado de buena fe en nombre de los Veintisiete y hemos encontrado un acuerdo con el gobierno británico y nos ceñimos a ese acuerdo", afirmó a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE el recién elegido candidato socialdemócrata para las elecciones europeas de mayo próximo.