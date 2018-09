Nuevo revés judicial para la candidatura de Lula

El juez Celso de Mello rechazó el recurso presentado el martes por la defensa de Lula.

El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial de Brasil, denegó ayer un recurso presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en favor de la candidatura del ex mandatario, tras haber rechazado otro similar unas horas antes.



El juez Celso de Mello rechazó el recurso presentado el martes en el que la defensa de Lula pedía anular la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) del 1º de septiembre, de prohibir la candidatura de su representado. Unas horas, antes el juez Edson Fachin no había dado lugar a otro recurso, en el que los abogados del ex líder sindical pedían anular su condena y, en consecuencia, revocar también su ilegibilidad.

¿Te gustó la nota?