Nuevas acusaciones contra Lula de uno de sus ex ministros clave

Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y jefe de gabinete de Dilma Rousseff, aseguró ante un juez federal que el ex presidente brasileño negoció coimas en favor de su hijo menor de parte de un lobbysta de los fabricantes de automóviles. El joven, que mantenía una consultora deportiva, recibió 2,5 millones de reales gracias a las gestiones ilícitas de su padre, aseguran Palocci y los fiscales.

El ex ministro de los gobiernos del PT testificó en el caso de la Operación Zelotes. Palocci, quien fue titular de Hacienda bajo Lula y de la Casa Civil, equivalente a la jefatura de gabinete, con Rousseff, reafirmó que Lula, ya como ex presidente, negoció con el lobbysta automotriz Mauro Marcondes Machado para que su hijo menor, Luis Claudio da Silva, recibiera fondos a cambio de hacer aprobar un decreto en favor del sector. Lula ya no era presidente por entonces, pero tenía una gran influencia sobre el gobierno de Rousseff. Según Palocci, Lula presionó para evitar que la presidenta Rousseff vetara una enmienda de la "Medida Provisional 627", que preveía el mantenimiento de los beneficios para los fabricantes de autos en las regiones norte, noreste y centro-oeste. Según Palocci, la MP-627 fue el "campeón de los sobornos en la historia de Brasil" . El testimonio de Palocci evidencia las tensiones entre Lula, una vez que dejó el poder en enero de 2011, y su sucesora Rousseff. Palocci afirma que el propio Lula le informó que su actuación se traduciría en la transferencia de fondos de una consultora de Mauro Marcondes a su hijo Luis Claudio.

El ex ministro dio testimonio por teleconferencia ante la Justicia Federal de San Pablo. La audiencia fue parte de la Operación Zelotes, en la que se acusa al ex presidente Lula de presionar por la compra de cazas suecos Grippen de la firma Saab y de la MP-627. En el testimonio, conducido por el juez Vallisney de Souza Oliveira, Palocci dijo que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad que involucrara a Lula en el caso de los Grippen, pero reafirmó su conocimiento sobre las transferencias del lobbysta Mauro Marcondes al hijo del ex presidente. "De lo que tengo más referencias es de una reunión celebrada en mayo de 2014. Luis Claudio se acercó a mí y me dijo que en ese año de 2014 ya estaba con el proyecto de fútbol americano cerrado y que le faltaban cerca de 2,5 millones de reales y me preguntó si podía ayudar", detalló Palocci. Luis Claudio manejaba por entonces una consultora deportiva. Después de esa reunión Palocci se reunió con Lula para preguntarle si debía actuar a favor de su hijo Luis Claudio. "(Lula) me dijo que ya no lo necesitaba, porque a través del MP-627 había negociado los recursos suficientes que Luis Claudio necesitaba", relató Palocci. Palocci admitió que las conversaciones con Lula y Luis Claudio no fueron presenciadas por otras personas.

La Procuraduría General de la Nación afirma que los delitos se cometieron entre 2013 y 2015 cuando Lula, en condición de ex presidente, "integró un esquema que vendía la promesa de que podía influir ante el gobierno para beneficiar a las empresas MMC, Grupo Caoa y Saab, clientes de la empresa Marcondes y Mautoni Emprendimentos e Diplomacia LTDA (M&M)". A cambio, dicen los fiscales, Mauro y Cristina, propietarios de M&M, transfirieron a Luis Claudio un poco más de 2,5 millones de reales. En 154 páginas, los fiscales describen las acciones de los investigados a partir de lo que ellos llamaron "una relación triangular". También sostienen que la promesa de injerencia del ex presidente Lula le valió a su hijo Luis Claudio la obtención de ventajas indebidas, y que la cantidad transferida no fue mayor sólo por el estallido del caso Zelotes en marzo de 2015. La expectativa era de un ingreso total de 4,3 millones de reales. Entre los meses de junio de 2014 y marzo de 2015, M&M realizó nueve pagos a Luis Claudio que totalizaron exactamente 2.552.400 de reales.