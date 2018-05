Corea del Norte amenazó con cancelar la cumbre del 12 de junio entre el líder del país, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a ejercicios militares de Washington con Corea del Sur. Asimismo, las conversaciones de alto nivel con Corea del Sur previstas para hoy en la localidad fronteriza de Panmunjom, destinadas a continuar las negociaciones tras la cumbre entre los líderes de ambas Coreas el mes pasado, fueron canceladas.

Cautela en Washington

Sin embargo, Estados Unidos reaccionó con moderación a la supuesta cancelación de la cumbre entre ambos líderes en Singapur. "Continuamos e impulsamos la planificación de un encuentro entre Trump y Kim Jong-un", dijo la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert.

Los ejercicios militares, conocidos bajo el nombre de "Maximum Thunder", consistieron en maniobras conjuntas de la fuerza aérea de ambos países y no fueron suspendidos, indicó la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA. Pyongyang describió las maniobras como una "provocación militar que va en contra del desarrollo político positivo en la península de Corea", según indicó Yonhap. "EEUU también tendrá que abordar deliberaciones cuidadosas sobre el futuro de la planeada cumbre Corea del Norte-Estados Unidos a la luz de este provocador incidente militar ejecutado junto a las autoridades surcoreanas", agregó el régimen norcoreano. No obstante, Nauert afirmó que los ejercicios militares no constituyen una provocación. "Estas son cosas que hacemos alrededor de todo el mundo", expresó. Corea del Sur y Estados Unidos habían anunciado la semana pasada el comienzo de las maniobras de defensa antiaérea con una duración de dos semanas. Unos 100 aviones de guerra participan en los ejercicios, informaron medios surcoreanos.

La histórica reunión entre Trump y Kim tiene fecha el 12 de junio en Singapur. El encuentro está previsto tras más de un año de escalada retórica y duras sanciones en medio de una serie de provocativas pruebas nucleares por parte de Corea del Norte. La cumbre busca solucionar por vía pacífica el conflicto por el programa nuclear norcoreano que lleva años estancado y que pareció escalar el año pasado. Desde comienzos de año, sin embargo, Kim se mostró dispuesto a cooperar en una solución pacífica e hizo históricos gestos de acercamiento.

Durante su reunión el pasado 27 de abril con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, Kim Jon-un se mostró dispuesto a desmantelar el programa nuclear de su país, aunque no se concretó cómo y cuándo se alcanzará una "completa desnuclearización", ni qué contrapartidas espera Corea del Norte. En las negociaciones de hoy Corea del Sur quería tratar de "sentar las bases para un desarrollo duradero y una paz permanente", según informó el Ministerio de Defensa en Seúl. El ministro de Defensa surcoreano, Cho Myoung Gyeon, iba a encabezar la delegación de su país, mientras que Corea del Norte iba a enviar una delegación con representantes del comité que gestiona los asuntos intercoreanos, como funcionarios de deporte y economía.

Expertos estadounidenses aseguran que Corea del Norte comenzó a desmantelar el complejo de instalaciones para la realización de pruebas nucleares antes de la histórica cumbre con Trump. Algunas de las instalaciones situadas en las entradas del amplio complejo Punggye-ri ya fueron demolidas, informaron los expertos en la página web "38 North" del Instituto Estados Unidos-Corea.