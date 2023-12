"No podemos eliminar a Hamás, no prestemos atención a la propaganda de Netanyahu"

Mientras la guerra en Gaza sigue con gran intensidad, un experto militar israelí afirma que “la fase aguda de la guerra durará hasta enero. No habrá una victoria clara contra Hamás”, al contrario de lo que asegura el premier Benjamin Netanyahu. “No debemos prestar atención a las tonterías propagandísticas de Netanyahu: no podemos eliminar completamente a Hamás” afirma Amos Harel, experto israelí en asuntos militares en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. Harel es comentarista especializado del diario Haaretz.

En cuanto a los casi 130 rehenes que siguen en manos de Hamás, Harel es pesimista. “Intentarán negociar su liberación. La primera fase fue bastante exitosa. Pero no creo que pueda volver a suceder. Y muchos están muriendo de todos modos”. Pero el analista se concentra en su especialidad, la guerra. No solo ve imposible terminar con Hamás como promete Netanyahu, sino que incluso “reducir en gran medida las capacidades militares de nuestros enemigos sigue siendo un objetivo complejo” . Harel agrega un dato: en estos momentos habría unos 50 mil soldados israelíes operando en la Franja de Gaza.

Sobre la duración del conflicto, cree que “la fase más aguda de la guerra en Gaza podría durar hasta fines de enero. Luego continuaremos con ataques selectivos durante mucho tiempo, intentando limitar las muertes entre civiles palestinos” , explica Harel. Cuando el periodista le pregunta si Israel podría perder la guerra, responde: “¿Perder la guerra? No sabemos. Lo que es seguro es que Israel inició operaciones militares en respuesta a la sorpresiva y altamente exitosa agresión de Hamás. Y ahora no puede ganar, en el mejor de los casos intenta infligir el máximo daño y sufrimiento posible a sus enemigos con la esperanza de cambiar el equilibrio de poder después de las atrocidades cometidas por Hamás. Pero quien espera una victoria clara y rápida no sabe de qué habla. Hamás se mueve entre los habitantes de una de las zonas más densamente pobladas del mundo, se escuda con sus vidas, posee una densa red de túneles y posiciones armadas que había preparado cuidadosamente durante años, sus combatientes están entrenados en la guerra urbana. No debemos escuchar las tonterías propagandísticas de Netanyahu: no podemos eliminar completamente a Hamás, incluso reducir en gran medida las capacidades militares de nuestros enemigos sigue siendo un objetivo complejo”.

image.png Netanyahu visita a las tropas israelíes en el norte de Gaza, donde Israel tiene un control mayor del territorio.

Pero tampoco ve muchas alternativas. “Este enemigo despiadado y cruel está entre nosotros, vive en nuestras fronteras, nos amenaza constantemente y promete realizar nuevas incursiones contra nuestra población. Los terroristas que mataron, torturaron, decapitaron, violaron, robaron, drogaron con estimulantes y adoctrinaron (a los rehenes), repetirán lo mismo a la primera oportunidad. No tenemos alternativas, tenemos que trabajar para ganarles. Pero no habrá una victoria clara, no terminará con ceremonias ni medallas. No podremos declarar realmente el fin de la guerra”.

Israel mantiene unos 50 mil soldados en la Franja. Hamás tendría unos 20 a 25 mil hombres Israel mantiene unos 50 mil soldados en la Franja. Hamás tendría unos 20 a 25 mil hombres

Harel defiende la movilización ordenada luego del ataque del 7 de octubre, que llevó al ejército a tener más de medio millón de hombres. “El ejército necesitaba soldados para vigilar las fronteras, incluidas las del norte a lo largo del Líbano contra Hezbolá, que estaba dispuesto a lanzar ataques similares a los de Hamás para aprovechar nuestro momento de desorientación y debilidad. Ahora la situación es diferente. Nuestros soldados controlan más o menos todo el norte de Gaza. Pero Hamás ha construido una densa red de túneles por todas partes también gracias al dinero de Qatar. Y esto complica el escenario, no basta con matar a miles de guerrilleros” (las Fuerzas de Defensa de Israel estiman que mataron a más de 8.000 milicianos de Hamás desde el inicio de la guerra).

Sobre cuántos milicianos tiene realmente Hamás, estima que son entre 20.000 y 25.000. Sobre la cifra de 8.000 bajas de Hamás, Harel la pone en duda. “No porque mientan, pero creo que es muy difícil calcularlo. Los americanos en Vietnam también tuvieron el mismo problema: los ejércitos siempre tienden a exagerar las pérdidas infligidas al enemigo”.

Sobre el tipo de combate en Gaza, “Hamás emplea tácticas clásicas de guerrilla urbana: unos pocos hombres, tres o cuatro, pero casi nunca más de diez, armados con ametralladoras, rifles de francotirador y cargas explosivas, salen de los túneles, colocan minas-trampa y desaparecen. Apuntan al factor sorpresa, no derrotan a nuestro ejército, pero siguen causando muertos y heridos. Tenemos cuatro divisiones operando en la Franja, pero los soldados no siempre van en tanques, patrullan el territorio a pie, buscan túneles y es entonces cuando son más vulnerables. Desde el comienzo de la operación terrestre (el pasado 28 de octubre), casi 170 soldados israelíes han muerto: según una estimación aproximada, la proporción es de uno por cada veinte combatientes de Hamás muertos. Pero hay que añadir que entre las guerrillas islámicas prevalece la ideología del martirio; la sociedad israelí es más sensible a la pérdida de sus soldados, somos más vulnerables”. En cuanto a la cantidad de tropas tiene Israel en Gaza, Harel fundamenta la cifra de 50 mil hombres en que "deben estar presentes en todas partes para derrotar a un enemigo que dispara y desaparece bajo tierra”. Sobre el enorme fallo de la inteligencia de Israel el 7 de octubre, el experto la excusa en parte: “No tenía una imagen precisa de los túneles. Sabíamos que estaban allí, pero no una red tan vasta y compleja”.

Harel coincide en algo con Netanyahu: la guerra no será corta. La próxima fase de la guerra “creo que empezará a fines de enero, mucho depende de los estadounidenses. Entonces habrá menos soldados en la Franja, más bombardeos selectivos y continuos ataques aéreos. No creo que suceda como dice Netanyahu, cuando repite que todo seguirá igual hasta la victoria. No, habrá diferentes fases, menos intensas y más limitadas”.

Las víctimas palestinas: "no había alternativa"

image.png Sepultura colectiva de milicianos de Hamás entregados por Israel.

El periodista italiano Lorenzo Cremonesi, un veterano experto en Medio Oriente, le pregunta por la enorme cantidad de víctimas civiles palestinas. Hamás informa de 20.500 muertes. “Israel está atacando los campos de refugiados del centro-sur, donde aún no había actuado. Son zonas densamente pobladas y los resultados son dramáticos. Hamás aprovechará esto para acusar a Israel de genocidio. En algunos barrios la intención es expulsar a la población y destruir las primeras zonas habitadas para evitar que sean utilizadas nuevamente por Hamás para disparar contra zonas urbanas israelíes cercanas a la Franja”. El periodista le recuerda que “los horrores de Gaza están borrando de la memoria de la comunidad internacional los horribles crímenes cometidos por Hamás”. Admite: “Por supuesto, todos somos conscientes de ello. Pero no creo que ningún otro gobierno israelí hubiera podido actuar de otra manera: había que atacar a Hamás, no había alternativa. Israel no pudo abstenerse de responder militarmente”. El punto que Harel elude no es la alternativa de no responder militarmente, sino si la gran escala del bombardeo, que es lo que causa tantas muertes de civiles palestinos, es inevitable como afirma, si no se debería optar por acciones quirúrgicas por tierra con un apoyo aéreo limitado.

El ex jefe del Shin Beth, Yaakov Peri, afirma que Hamás es una ideología imposible de borrar mediante la fuerza militar y que su líder en la Franja, Yahya Sinwar, huyó a Egipto. El ejército israelí sostiene que busca a Sinwar para matarlo y que sus días están contados. Para Harel, “Sinwar podría haber escapado. Pero no creo, Egipto no está dispuesto a ayudarlo. En El Cairo consideran a Hamás algo peor que un cáncer. También es cierto que Hamás no puede ser abolido, pero militarmente puede ser derrotado y esto sigue siendo un mensaje poderoso para todo Medio Oriente". Hamás es una derivación de los Hermanos Musulmanes de Egipto. El gobierno de estos en Egipto fue derrocado por el ejército en 2013. Siguió una feroz persecución de los Hermanos Musulmanes. De manera que el régimen militar egipcio no es un gran aliado de Hamás.