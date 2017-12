Bombardeos israelíes mataron ayer a dos milicianos de Hamas después de que estos lanzaran ataques con cohete contra Israel, en el hecho más reciente relacionado con la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, lo que ha convulsionado la región y el mundo musulmán en general. Ayer, sin embargo, pese a que hubo por tercer día consecutivo protestas callejeras no hubo fallecidos en esas manifestaciones.

El ejército israelí atacó ayer de madrugada cuatro instalaciones de Hamas en respuesta a los cohetes lanzados el día anterior, incluso uno que cayó en la ciudad meridional de Sderot, aunque sin causar bajas ni daños graves. El ejército dijo haber atacado almacenes militares y centros de fabricación de armas, después de lo cual Hamas afirmó después que había recuperado los cadáveres de dos de sus hombres.

Israel responsabiliza a Hamas por todo el fuego con cohetes desde Gaza, donde también hay otros grupos armados, pero el grupo islamista domina y gobierna el territorio. Algunos vecinos de Sderot y otras localidades fronterizas pasaron la noche en refugios, temiendo que se reanudaran los ataques de cohetes desde Gaza que desencadenaron tres guerras entre Israel y Hamas en la última década. El sábado continuaron las protestas y manifestaciones en toda Cisjordania y la Franja de Gaza, en el tercer y último llamado "día de la ira" palestina, tras el anuncio de Trump.

Los militares dijeron que hubo enfrentamientos en unos 20 lugares. En Belén, los palestinos lanzaron piedras contra las tropas israelíes, que respondieron con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras. El ejército israelí dijo que unos 600 palestinos estaban lanzando bombas incendiarias y quemando neumáticos contra las fuerzas israelíes y que dispersó a la multitud y arrestó a un manifestante violento.

A lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, unos 450 palestinos se enfrentaron con tropas israelíes en ocho lugares y unos 20 resultaron levemente heridos. Unos 4.000 manifestantes se reunieron en Ciudad de Gaza y se reanudaron las manifestaciones en Pakistán, Turquía y otros lugares del mundo musulmán.

El anuncio de Trump sobre Jerusalén y su intención de trasladar allí la embajada estadounidense recibieron condenas en todo el mundo, incluso de aliados cercanos que sugirieron que había avivado sin necesidad un conflicto en una zona ya inestable.

La situación de la ciudad es el mayor punto de discordia del conflicto palestino-israelí, y el gesto de Trump se interpretó de forma generalizada como a favor de Israel. Incluso las pequeñas crisis sobre la situación de Jerusalén y los lugares de culto de su barrio histórico han provocado enfrentamientos mortales en el pasado.

Grupos como el movimiento Fatah del presidente palestino Mahmud Abbas han convocado protestas masivas, mientras que Hamas, el grupo armado con sede en Gaza, ha pedido una "tercera intifada" contra Israel, aunque esas llamadas han causado poco efecto ante el desencanto de los palestinos con sus líderes.

La mayoría de los países no reconocen la anexión israelí de Jerusalén Este en 1967 y mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Según el consenso internacional, el destino de la ciudad se decidirá en negociaciones.

Estados Unidos se encontró solo el viernes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante las críticas de los otros 14 miembros.

Aunque el anuncio de Trump fue bien recibido en Israel como un reconocimiento de la sede de su gobierno y de la antigua capital del pueblo judío, provocó indignación entre los palestinos, que lo consideraron una afrenta y un abandono del papel tradicional de Washington como mediador en el conflicto.

Después de dos décadas de negociaciones de paz intermitentes que no han dejado a los palestinos más cerca de formar un estado, algunos miembros del círculo interno de Abbas han empezado a hablar abiertamente de abandonar la fórmula de dos estados en favor de un único estado binacional.

"EEUU es parte del conflicto"

El canciller palestino, Riad al Malki, advirtió en El Cairo de que tras la decisión deDonald Trump, Estados Unidos se ha convertido en parte del conflicto y ha dejado de ser un mediador para la paz. "Estados Unidos, con esta decisión, se convierte en una parte del conflicto (entre palestinos e israelíes) y deja de ser un mediador", dijo Al Malki en una rueda de prensa antes de la reunión extraordinaria que tienen previsto celebrar los ministros de Exteriores de la Liga Arabe en la capital egipcia para analizar el cuadro que plantea esta decisión de Trump.

Al Malki habló con la prensa en la embajada palestina en El Cairo, donde subrayó que "no habrá ningún contacto oficial entre ningún responsable palestino y estadounidense" y además se buscará "un nuevo referente internacional para terminar con la ocupación". En este sentido, el canciller recordó que el presidente palestino, Mahmud Abbas anunció ayer que no se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitará la región este mes, como respuesta a la decisión de Trump. "No habrá ningún encuentro con Pence. Estados Unidos ha cruzado una línea roja que no debería haber cruzado", declaró el asesor diplomático presidencial Majdi Al Jalidi a la radio Palestina. No obstante, Al Malki insistió en que al margen del giro del gobierno estadounidense, los palestinos "no se retirarán del proceso de paz aunque Estados Unidos haya confirmado que es un obstáculo". Además, declaró que "es el momento de que todos los países reconozcan a Palestina como un estado para poder enfrentarse a la agresión israelí".

a presión. Un hidrante israelí en acción en Belén, Cisjordania. Las manifestaciones también se dan en Gaza.