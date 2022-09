Neymar apoyó a Bolsonaro y el presidente brasileño dijo sentirse "orgulloso"

El jugador del PSG lamentó no haber podido compartir con el mandatario una recorrida por el Instituto Neymar Jr.

Bolsonaro marcha detrás del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas previas a los comicios del domingo. El mandatario llegó al Instituto Neymar Jr., ubicado en las afueras de San Pablo, tras un recorrido en moto junto a simpatizantes.

"Presidente Bolsonaro", dijo Neymar en un video publicado por el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria. "Le agradezco su ilustre visita. Desearía estar allí; desafortunadamente estoy muy lejos. Pero estaré con usted en la siguiente. Estoy muy feliz porque usted está allí".

Bolsonaro publicó otro video en Twitter en el que mostró la llamada de Neymar durante su visita. El mandatario aparecía rodeado de cientos de niños que se tomaban fotografías con él. El futbolista añadió: "Le agradezco su apoyo, como siempre. Usted sabe que estoy muy orgulloso de usted".

Neymar jugó el martes en la victoria de Brasil por 5-1 sobre Túnez en París en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo en Qatar, donde anotó uno de los goles de penal.

Durante la pandemia de Covid-19, el delantero había insinuado en sus cuentas de redes sociales que ya no iba a apoyar a Bolsonaro, quien no está vacunado contra el coronavirus y se enorgullecía de no cumplir los protocolos de salud mientras la enfermedad se propagaba.

Bolsonaro dijo que el instituto de Neymar "es una referencia para todo Brasil".

"Nuestro Neymar es un orgullo para todos", declaró el mandatario.