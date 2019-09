Netanyahu hizo una reunión de gabinete en territorio palestino ocupado

Ayer, a dos días de las elecciones generales en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu realizó su reunión semanal de gabinete en el Valle del Jordán, que es territorio palestino ocupado. Allí legalizó un asentamiento en Cisjordania y lo presentó como un complemento de una de sus promesas de campaña: anexar todo ese territorio palestino.

Mañana será la segunda vez que los israelíes deban elegir al nuevo Parlamento y, por ende, al próximo gobierno, en las urnas ya que los comicios de abril resultaron en una pequeña ventaja para el partido de Netanyahu y una gran dispersión que no le permitieron formar gobierno. Las últimas encuestas, publicadas el viernes antes de que comenzara a regir la veda, pronosticaban un resultado muy parecido al de abril.

El partido de Netanyahu lleva una leve ventaja que le otorgaría 33 bancas de las 120 del Parlamento y el principal bloque opositor, la Lista Azul y Blanca del ex jefe del ejército Benny Gantz lo sigue de cerca con entre 32 y 33 bancas, según la encuesta. Pero lo más importante es que, con estas cifras, el bloque de partidos de derecha y ultraortodoxos que podrían formar una nueva coalición de gobierno liderada por Netanyahu sumarían 57 bancas, cuatro menos de la mayoría del Parlamento. Gantz aún quedaría más lejos con sus potenciales aliados con unas 42 bancas.╠

Por eso, otra vez, la última palabra la podría tener el ex ministro de Netanyahu y un referente del ultranacionalismo y las posiciones más xenófobas en Israel, Avigdor Liberman. En este contexto, el actual primer ministro buscó captar los votos de sus aliados y críticos que están más a la derecha que él.

Netanyahu decidió tener su última reunión de gabinete antes de las elecciones en el Valle del Jordán. Un premier israelí no hacía una reunión de gabinete en las regiones ocupadas desde diciembre 2001, recordó el diario The Jerusalem Post. "Este es un momento histórico. Esta es nuestra tierra. Esta es una tierra ancestral del pueblo de Israel", aseguró el ministro de Ciencia y Tecnología y correligionario de Netanyahu, Ofir Akunis. "Estamos aquí, no solo para una reunión de gabinete, sino también por una decisión sobre un nuevo asentamiento no muy lejos de acá. Este es el primer paso hacia una soberanía israelí sobre el Valle del Jordán", agregó.

El Valle del Jordán es la parte sur de Cisjordania, representa el 30 por ciento de ese territorio. Los Acuerdos de Oslo dividieron a Cisjordania en tres zonas: las grandes ciudades, bajo control de la Autoridad Palestina, algunas partes cercanas a ellas bajo control administrativo palestino y de seguridad israelí, y las últimas, las zonas C, bajo total control israelí. El 87 por ciento del Valle del Jordán es zona C.