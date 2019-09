Nació un sexto partido en España y va a las elecciones

El nacimiento de un nuevo partido político en España —el sexto a nivel nacional— podría beneficiar al actual presidente Pedro Sánchez, del PSOE, y perjudicar a Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, para las elecciones generales del 10 de noviembre próximo. La flamante fuerza se llama Más País, es una proyección del partido regional Más Madrid, y su candidato es Iñigo Errejón, el ex socio de Iglesias que en 2014 se embarcó con él en la loca idea de fundar Podemos, el partido populista que nació del movimiento de los "indignados".

Un acto en Madrid consagró ayer a Errejón como el candidato de ‘Más País', quien dedicó sus primeras palabras a la militancia. "Con esta fuerza sí podemos ir a las elecciones", aseguró.

"Primero el país, primero España, y después las siglas", dijo Iñigo, doctor en Ciencias Políticas, clase 1983, que en enero de este año dio el portazo, dejó la banca en el Congreso que había conseguido con Podemos y se unió a Manuela Carmena, la ex alcaldesa madrileña y voz cantante de Más Madrid.

"Estoy dispuesto a encabezar la candidatura", declaró tras el apoyo a concurrir para poner freno "a una situación de bloqueo" y con una iniciativa "de progreso, ecologistas y feminista", reza la resolución.

Las próximas elecciones confirmarán el certificado de defunción del bipartidismo en España. Los comicios de abril estuvieron marcados por el desgarro de la derecha cuyos partidos se mordían la cola unos a otros: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la fuerza de ultraderecha que debutó en esas elecciones y obtuvo 24 bancas en el Congreso.

Casi siete meses después, la atomización se corrió hacia la izquierda: un PSOE histórico que confía en conseguir más votos que los 7,5 millones que cosechó en abril y, a la vez, distanciado del Unidas Podemos de Iglesias, el partido que Pedro Sánchez solía definir como "socio preferencial" del socialismo.

Más el debut de Más País, de Iñigo Errejón.

La candidatura será "mayoritariamente femenina" y convocaron a otros territorios para ir en alianza siempre que "no se perjudique al bloque de progreso".

Errejón concurrirá a las generales del 10-N con la Chunta Aragonesista y con Compromís y avanzó en un probable ‘sí' que le dará Equo.

Su cuenta de Twitter, utilizada ya por Errejón, es @MasPais—Es. El primer mensaje explica que nacen para ser "el antídoto contra la abstención y el bloqueo poniendo por delante las necesidades del país al partido. "Es el momento de atreverse. Más País por un futuro verde, libre y justo", aseguran.

Errejón propuso un comité electoral para decidir en qué territorios se presentarán para no restar. "Nos presentamos exclusivamente donde sirvamos de ayuda. No vamos a jugar con los escaños progresistas y solo presentarnos en qué lugares ayudaremos a sumar", aclaró ante reproches de "romper la izquierda" que no tardarán en florecer.