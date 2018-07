Murió un ministro de Paraguay en un accidente

El ministro paraguayo de Agricultura, Luis Gneiting, y tres personas más fallecieron al estrellarse el avión en que viajaban en una zona de pantanos al sur del país.

El jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Rubén Aguilar, dijo que la aeronave —un bimotor Barón 58 propiedad de Gneiting— cayó de noche poco después de despegar del aeropuerto de Ayolas, 380 kilómetros al sur de Asunción. Personal de rescate enviado al sitio del siniestro "me confirmó que la cabina de la aeronave se metió un metro o más en el fango por lo que no hubo sobrevivientes". Entre los fallecidos también figuran el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti. Aguilar comentó que se iniciará una investigación técnica en especial para conocer por qué no se activó la baliza al producirse el accidente. Si esa baliza emitía las señales "en menos de una hora el personal de rescate hubiese llegado para los primeros auxilios".

El mandatario paraguayo Horacio Cartes, que entregará el mando el 15 de agosto, escribió en Twitter: "Sentimos con profundo dolor el fallecimiento de nuestros queridos amigos y compañeros". El presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, expresó que Gneiting "fue un gran colaborador de nuestra campaña para las elecciones del 22 de abril pasado."Lo recordaremos como un amigo y leal miembro de nuestro Partido Colorado", agregó.