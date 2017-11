Murió el criminal de guerra que tomó veneno en pleno juicio

El criminal de guerra de la ex Yugoslavia bebió veneno en pleno juicio.

El ex líder militar de las fuerzas croatas en Bosnia Slobodan Praljak murió hoy en un hospital de La Haya tras ingerir veneno poco después de escuchar cómo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPYI) confirmaba su condena a 20 años por crímenes de guerra.

El hecho ocurrió durante la audiencia en la que Praljak esperaba la decisión del Tribunal en relación con la apelación por la condena dictada contra él en 2013, informó la agencia de noticias oficial croata HINA.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Carmel Agius debió suspender abruptamente la audiencia de apelación cuando Praljak aseguró ante los magistrados que había bebido veneno.

El criminal protestó fuertemente contra su condena, defendió su inocencia y después bebió una sustancia -por ahora desconocida- de un pequeño frasco.

"He tomado veneno", gritó el criminal de guerra de 72 años ante el tribunal, versión también sostenida por su abogada, según informaron las agencias de noticias EFE y DPA.

En medio de gran confusión, los letrados y secretarios presentes en la sala se levantaron, los traductores bloquearon los micrófonos de la sala y el juez ordenó que se corrieran las cortinas del banquillo de los acusados, mientras el líquido era llevado al laboratorio para su análisis.

En la sala también eran juzgados otros cinco ex líderes políticos y militares croatas de Bosnia.

Los seis acusados habían sido ya condenados en primera instancia en 2013 por crímenes en la ciudad de Mostar, donde los croatas de Bosnia y los musulmanes lucharon entre 1993 y 1994, y la Corte confirmó hoy la sentencia de todos ellos.

Praljak fue comandante del Estado mayor de las fuerzas de Defensa croatas de Bosnia (HVO) y la Corte consideró que ignoró todas las peticiones de ayuda cuando, en verano de 1993, los soldados serbiocroatas persiguieron a los musulmanes en Mostar.

Según la sentencia original, en los campos para civiles musulmanes bosnios "murieron mujeres, niños y ancianos sometidos a condiciones inhumanas, sin agua, comida o atención médica".

En el primer juicio se consideró que había causado "un daño enorme a la población musulmana".

Praljak fue quien ordenó bombardear el puente otomano de Mostar, en la región de Herzegovina, que cruza el río Neretva y une las dos partes de la ciudad.

Pese a que el puente se convirtió en un símbolo de la destrucción de la guerra, y era una de las piezas más conocidas de la arquitectura islámica en los Balcanes, en la apelación se aceptó la explicación del viejo militar, para quien era "un objetivo militar más".

El puente, reconstruido con ayuda del Banco Mundial y la supervisión de la Unesco, volvió a inaugurarse en 2004.

Los bosnios croatas fueron en un principio aliados de los bosnios musulmanes o bosniaks en la lucha contra su enemigo común, los serbobosnios.

Pero croatas y musulmanes se enfrentaron en 1993 y 1994, cuando Mostar fue escenario de algunos de los combates más sangrientos.

Al reanudar la audiencia, hoy el juez también confirmó la pena de 25 años al ex primer ministro Jadranko Prlic y de 20 años a cada uno de su ex ministro de Defensa Bruno Stojic y el ex militar Milivoj Petkovic.

Asimismo, el ex jefe de la Policía bosniocroata, Valentin Coric, fue sentenciado a 16 años y Berislav Pusic a 10 años, como dirigente de las detenciones forzosas durante la guerra.

Los seis condenados encabezaron una campaña contra sus vecinos musulmanes bosnios entre 1993 y 1995, durante la guerra de Bosnia, a pesar de que bosniocroatas y musulmanes bosnios habían sido aliados.