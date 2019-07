Mujica volvió a criticar a Venezuela y ahondó la grieta del Frente Amplio

El ex presidente de Uruguay y uno de los máximos referentes del gobernante Frente Amplio, José Mujica, ratificó ayer su opinión de que Venezuela vive "una dictadura" y que es un país que "está prácticamente en guerra", en momentos en que el gobierno de su camarada Tabaré Vázquez trataba de recomponer la relación diplomática, y disculparse, con el régimen chavista de Nicolás Maduro.

Los términos utilizados ayer por Mujica ante la prensa fueron más duros incluso que los que había aplicado 48 horas atrás y que causaron tanto impacto. Es más, comparó a Maduro con el ex dictador argentino Jorge Videla y con el chileno Augusto Pinochet.

"A mí no me horroriza la palabra dictadura, no me horroriza cuando estoy en guerra. Está prácticamente en guerra Venezuela", lanzó el ex mandatario tupamaro ayer. Y agregó: "Venezuela está hackeada. Nosotros tuvimos una dictadura, Pinochet no sé cuánto estuvo en Chile, Videla en la Argentina... ¿Usted vio que nos cortaran hasta la entrada de medicina? ¿O que nos congelaran los fondos en los bancos por ahí? No, nunca lo vimos en América. Nunca se lo hicieron a nadie. Se lo están haciendo a Venezuela", señaló en referencia —y como justificando— la injerencia internacional en el país de Maduro.

Nunca desde que es gobierno en Uruguay, el izquierdista Frente Amplio cuestionó al gobierno de Maduro; y fue uno de los pocos gobiernos de Latinoamérica que incluso se negó a avalar el interinato del opositor Juan Guaidó en la nación caribeña.

Mujica extrajo términos del diccionario marxista para contrarrestar reacciones dentro de la coalición frenteamplista como la del ex precandidato a la presidencia por el Partido Comunista, Oscar Andrade, que se había preguntado "a santo de qué la urgencia. Día amargo, celebran los poderosos".

Mujica fue lapidario: "¿Los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra? Porque tiene un régimen duro y metió soldados por todas partes no se la llevaron puesta", expresó en declaraciones recogidas por Televisión Nacional (TNU).

Mujica terminó explicando que "el problema que tiene Venezuela es que tiene mucho petróleo" y que si no tuviera la riqueza que tiene "ni pelota le dan".

"Los gringos (por los norteamericanos) no van a dejar que los chinos manejen el petróleo en el potrero de ellos", expresó.

Esfuerzo diplomático

El gobierno de Tabaré Vázquez había arrancado a la mañana ayer tratando de tomar distancia, a través de su cancillería, de los dichos del lunes de Mujica y también —pronunciados en sintonía— del candidato presidencial oficialista para las presidenciales de octubre, Daniel Martínez.

En declaraciones a radio Carve, el vicecanciller Ariel Bergamino dijo enfáticamente que "no corresponde a los Estados definir la naturaleza del régimen de gobierno de otro Estado", enarbolando formalidades que no parecieron aceptar sus correligionarios.

Faltando tres meses para las elecciones presidenciales de octubre, el posicionamiento sobre Venezuela se convirtió en manzana de la discordia en la interna del Frente Amplio, una coalición que se autodefine como izquierda, aunque su comportamiento político es de una socialdemocracia clásica.

Más allá de estas discrepancias, la coalición atraviesa un difícil momento, uno de los más complicados desde que tomó el poder en 2005, ya que, según el resultado que arrojaron las Paso en junio pasado, la oposición política reúne más intención de voto de cara a octubre. Mientras los candidatos del FA cosecharon 255 mil votos en junio, los del Partido Nacional (con su candidato triunfador Luis Lacalle Pou) cosecharon 448 mil. Algunas encuestas, de todas maneras, posicionan al candidato oficialista Martínez, ex intendente de Montevideo, como el postulante individualmente con más adhesiones.

Precisamente, la oposición es la que le reclama desde hace años que al gobierno uruguayo que se pronuncie en contra del gobierno chavista que encabeza Maduro.

En el Frente Amplio cohabitan socialistas, algunos ex guerrilleros tupamaros y también comunistas.

El primero en hablar sobre Venezuela fue el ministro de Economía, Danilo Astori, que aclaró que a él no le costaba hablar sobre el régimen chavista. "A mí no me cuesta nada. Lo de Venezuela es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", aseveró.

Tras él salió Martínez, el ingeniero ex alcalde de Montevideo candidato a presidente: "Sí, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe (de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle) Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos", expresó vía Twitter.