El ex presidente uruguayo y gran referente de la izquierda latinoamericana José Mujica ha pedido nuevas elecciones en Venezuela, plegándose así sorpresivamente al frente contrario al presidente Nicolás Maduro.

Mujica, un antiguo aliado del chavismo, cree que el único camino a la crisis en Venezuela es el de un llamado a "elecciones totales" con un monitoreo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. "Como está la situación, por disparatada que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por Europa, mal que mal daría una salida, pero debería sumarse un monitoreo de la ONU" ha planteado el ex presidente y referente de la izquierda regional. Mujica avaló así la propuesta de seis naciones europeas, rechazada de plano y con furia por Nicolás Maduro. A ese planteo, Mujica suma la formación de una "junta ejecutiva" bajo una fuerte supervisión de la ONU para convocar elecciones en Venezuela. Mujica ha roto de esta forma la posición oficial de su partido, el gobernante Frente Amplio, que es de neutralidad y de hecho de sostén de la legitimidad de Maduro.

"¿Quién, con sentido común, hoy puede asegurar elecciones libres para todas las tendencias en Venezuela? Esa magia podría ser solo con una especie de junta ejecutiva donde estuvieran todas las tendencias, pero fuertemente monitoreada y garantizada por Naciones Unidas", ha afirmado Mujica en una entrevista con la radio uruguaya M24.

Mujica aseguró que apoya la decisión del gobierno uruguayo de proponer un nuevo proceso de

negociación entre las partes y que "para evitar la guerra la única herramienta está en la política". Mujica ha advertido en cualquier caso que "están sonando fuertes tambores de guerra en el Caribe".

En cuanto al reconocimiento por Estados Unidos y muchas otras naciones americanas y europeas de Juan Guaidó como presidente de Venezuela en lugar de Nicolás Maduro, Mujica ha reprochado que es "infantil". "El presidente autoproclamado en Venezuela, o es muy joven o tiene atrás la seguridad que da sin ambages el ejército de Estados Unidos."La verdad, la verdad cruda, dura, descarnada, es que lo más conservador de Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano", ha remachado. Pero de hecho Mujica ha roto la línea de acción del gobierno de Tabaré Vázquez, que se desmarcó del Grupo de Lima y se negó a reconocer a Guaidó.Al apoyar la propuesta europea _que no reconoce la legitimidad de Maduro_, Mujica fue mucho más allá de lo que comunicó la Cancillería uruguaya sobre el complejo tema.

Antecedente de 2016

En mayo de 2016, Mujica, ya por entonces ex presidente, había tenido un fuerte distanciamiento del régimen de Maduro. Afirmó entonces que "le tengo gran respeto a Maduro pero eso no quita que le diga que está loco, loco como una cabra". Asimismo, defendió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al que Maduro había calificado de "traidor". "No es ningún traidor ni funcionario de la CIA" señaló entonces en defensa de su ex canciller."Almagro es un abogado, esclavo del derecho. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas, pero también discrepo con Maduro". "En Venezuela están todos locos, se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Están bien pasados de rosca todos", sentenció Mujica en 2016.

En respuesta a Mujica, Maduro aseguró que sí está "loco como una cabra", pero que lo está "de amor por Venezuela". "Y al que le dije traidor, ¡traidor se quedó carajo!, para siempre", agregó al aludir al secretario general de la OEA Luis Almagro.