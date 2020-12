Muertos y heridos en Croacia tras registrarse un terremoto de magnitud 6,4

Pocas horas después del fenómeno el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, confirmó en la emisora de Radio Croacia que hay víctimas mortales, entre ellos una niña, y varios heridos. “Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, dijo Dumbovic. El Ejército se hizo presente en la zona.