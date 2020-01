Militares ocuparon el Parlamento venezolano por orden de Maduro

Fuerzas policiales y militares del régimen venezolano de Nicolás Maduro ocuparon el Parlamento e impidieron mediante la fuerza el ingreso de los diputados de la oposición para realizar una sesión en la que debían consagrar nuevas autoridades. Además, el chavismo impuso un presidente propio al frente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento uninominal). El episodio incluyó violentas agresiones contra el presidente de la AN, Juan Guaidó, quien resultó con golpes y su ropa rasgada.

En pocas palabras, el chavismodio un golpe parlamentario, con el que Nicolás Maduro pretende conquistar el único poder público que no estaba en manos de la "revolución bolivariana".

Según reseña el corresponsal DAniel Lozano, de El Mundo, "lo vivido ayer en el Parlamento pasará a los anales de hechos inéditos, un capítulo más para el surrealismo trágico de Venezuela. Durante cinco horas forcejearon y empujaron Juan Guaidó y 40 diputados democráticos, incluidos varias mujeres, para acceder al Palacio Legislativo, tomado y sitiado por cientos de militares y policías que usaron la violencia sin contemplaciones".

Guaidó, de Voluntad Popular (VP) incluso intentó saltar las rejas del edificio entre empujones de los militares, que lo agarraban por detrás para derribarlo. "Un representante elegido por el pueblo sojuzgado una vez más por militares en América Latina" apunta Lozano. "A esta hora Venezuela no tiene Parlamento instalado, no hubo votación. Es un golpe más a nuestra Constitución", denunció Guaidó antes de proponer al resto de parlamentarios dirigirse a la sede del diario El Nacional para llevar a cabo el pleno. Fue una batalla desigual, en la que los diputados intentaban acceder a un palacio legislativo tomado por el Ejército mientras en el interior se desarrollaba una "ceremonia revolucionaria que incumplía todas las normativas". La estrategia gubernamental pasaba porque la mayoría de los demócratas no pudieran acceder a sus escaños. "La misma imagen con distinto escenario que se repite en Venezuela desde la llegada de la revolución bolivariana hace dos décadas", recordó el corresponsal de El Mundo.

La nueva Junta Directiva del Congreso venezolano, estará conformada por los diputados opositores "que fueron comprados por el régimen de Nicolás Maduro por un millón de dólares", según denuncia la oposición mayoritaria: Luis Parra en la presidencia; Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega (recién expulsado del partido de Guaidó por aceptar los sobornos) en la segunda presidencia. Ayer se debía instalar la nueva Junta Directiva a la que Guaidó se había postulado para la reelección, y así continuar como jefe del Parlamento, y como Presidente interino de Venezuela por segundo año consecutivo. Junto al líder opositor, un grupo de diputados también estuvieron esperando la autorización para entrar, mientras los uniformados solamente permitían el acceso a otros pocos legisladores, reunidos en pequeños grupos. El chavismo es minoritario en el Congreso desde que perdió por gran margen las elecciones de diciembre de 2015.