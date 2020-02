México: el femicidio de una niña golpea a López Obrador

Un grupo feminista volvió ayer a manifestarse frente al palacio presidencial en México en reclamo de justicia por Fátima, la niña de siete años que fue encontrada muerta en una bolsa de residuos y sin órganos el pasado fin de semana cinco días después de que su familia denunciara su desaparición, y en repudio al decálogo presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si queremos combatir el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas, son necesarias políticas públicas efectivas con perspectiva de género”, aseguró una de las voceras del colectivo Dignas Hijas y Feministas Independientes, mientras en el fondo sus compañeras gritaban al unísono: “Nos están matando”.

El escalofriante feminicidio de una mujer de 25 años, Ingrid Escamilla, a manos de su pareja y frente a su hijo autista —la apuñaló, la desolló de pies a cabeza, le sacó algunos órganos y los tiró por el inodoro, luego que lo denunciara dos veces por violencia familiar— había reavivado la semana pasada los reclamos contra la violencia de género en un país que se hizo mundialmente famoso en los 90 por los feminicidios en la fronteriza Ciudad de Juárez.

Aunque aún no hay cifras oficiales para todo 2019, las proyecciones estiman que más de 3.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su condición de género el año pasado.

En su conferencia diaria del viernes pasado, Lópéz Obrador rechazó las críticas a su gestión —”No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz”, dijo— y presentó los diez principios con los que enfrenta el tema.

Sostuvo que está en contra de los “crímenes de odio contra mujeres” y prometió “castigo”.

Ningún grupo feminista dio la bienvenida al decálogo presidencial; por el contrario, las críticas por su vaguedad se multiplicaron.

Ayer, un día después de la aparición del cuerpo torturado de Fátima, López Obrador responsabilizó de los femicidios al “proceso de degradación progresivo” vinculado al neoliberalismo y advirtió que “no se resuelven con policías ni cárceles, ni con amenazas de mano dura”, sino con “bienestar material y bienestar del alma”.

“A las feministas les pido, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores”, concluyó en su conferencia de prensa matutina.

Mientras, el gobierno mexicano ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad alrededor del palacio nacional para evitar nuevas pintadas durante la protestas de ayer.