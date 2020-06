México: 1.092 muertes en un día, pero dicen que es por "un ajuste estadístico"

En México, horas después de que las autoridades de Salud informaran 1.092 muertes en un día por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso mandar un mensaje de tranquilidad.

"Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas'', afirmó en una rueda de prensa.

Las autoridades sanitarias de México, un país con más de 101.000 casos confirmados y al menos 11.729 muertes, han explicado en varias ocasiones que sus cifras podrían estar subestimadas porque las pruebas se hacen fundamentalmente a las personas con síntomas y en torno del 80 por ciento de los infectados son asintomáticos. También han aclarado que las muertes o contagios confirmados cada día son los que se registran en la base de datos en esa fecha, no los que ocurren en esa jornada.

López Obrador garantizó que la pandemia está "estable'' y puso como ejemplo el número de hospitalizados en la Ciudad de México, epicentro de la misma, que ha oscilado muy levemente en los últimos días. Insistió, además, en que la estrategia del gobierno es "correcta'' pero advirtió que si hay rebrotes se volverán a recomendar medidas más duras y que no hay que relajar la disciplina ni salir de casa salvo que sea fundamental. "Que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor'', insistió.

Un estudio independiente indicó ayer que 8 de cada 10 fallecidos por Covid-19 en México no recibieron tratamiento en terapia intensiva.

La popularidad del mandatario mexicano cayó porque un buen sector de la población considera que el gobierno no ha levado adelante las medidas adecuadas para combatir la pandemia de coronavirus y puso en duda el liderazgo del mandatario mexicano.