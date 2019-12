Mesa anunció que será de nuevo candidato y el MAS de Evo lo debatirá

El ex presidente boliviano Carlos Mesa anunció ayer que se presentará en las elecciones presidenciales que se celebren en su país tras el desplazamiento forzado de Evo Morales del Palacio Quemado, y dijo que buscará resarcirse del "fraude" que le perjudicó en el recuento de los comicios de octubre.

"Sí, sí, yo voy a ser candidato en las próximas elecciones", afirmó Mesa en unas breves declaraciones a la prensa durante la cumbre del clima COP25 en Madrid.

"Espero tener un resultado que me recupere del robo del que fui víctima", añadió el líder de Comunidad Ciudadana, en relación al resultado electoral de la elección presidencial del 20 de octubre que fue cuestionado por la OEA y desató la crisis política que obligó a Morales a renunciar.

Mesa insistió en el "fraude" del que dijo que fue víctima por parte de Morales "nos robó la segunda vuelta".

En tanto, la conducción del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunirá este fin de semana en Cochabamba para poner en marcha su estrategia.

Con Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera exiliados en México, el MAS llega a esta instancia en estado de convulsión para la crucial elección, todavía sin fecha marcada.

El diputado Edgar Montaño confirmó que en la reunión del sábado estarán presentes las autoridades del partido, la militancia y los representantes de las organizaciones sociales que mantienen su apoyo al MAS.

El partido aspira a recuperar el caudal electoral que consiguió el 20 octubre, cuando Morales fue primero declarado reelecto en primera vuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un fallo que más tarde fue anulado.

Fuertes denuncias, sumadas a un planteo de la conducción de las Fuerzas Armadas y a una serie de protestas sociales, forzaron a Morales a renunciar. En ese contexto, se autoproclamó presidenta de Bolivia la otrora opositora Jeanine Áñez, quien logró en el parlamento la puesta en marcha de un nuevo proceso electoral que prohíbe las candidaturas de Morales y García Linera.

En cuanto a las posibles postulaciones del MAS, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que son varios lo dirigentes en condiciones. Mencionó al ex ministro de Economía Luis Arce, al líder cocalero Andrónico Rodríguez y al ex canciller David Choquehuanca. También suena la ex presidenta del Senado Adriana Salvatierra.

