"Los periodistas no son el enemigo": injuriados por Donald Trump, muchos diarios estadounidenses respondieron ayer publicando coordinadamente editoriales para insistir sobre la importancia de la liberta de prensa. Liderados por el The Boston Globe, que lanzó un llamado acompañado por el hashtag #EnemyofNone (Enemigo de ninguno), más de 300 periódicos en todo el país se unieron a la campaña. Sustituir medios libres por uno oficial gestionado por el Estado ha sido siempre una prioridad de los regímenes corruptos al llegar al poder, se lee en el Boston Globe. "Hoy en Estados Unidos tenemos un presidente que ha creado un mantra de que los miembros de los medios que no apoyan flagrantemente las políticas de la actual administración estadounidense son el enemigo del pueblo", señaló el editorial del Globe. "Esta es una de las muchas mentiras que ha arrojado este presidente, al igual que un charlatán de antaño arrojó polvo mágico o agua sobre una multitud esperanzada", agregó en un artículo titulado "Los periodistas no son el enemigo". Las acciones del presidente también están alentando a fuertes líderes como Vladimir Putin en Rusia y Recep Tayyip Erdogan en Turquía a tratar a los periodistas como enemigos, argumentó el Globe.

The New York Times, uno de los objetivos más frecuentes de la crítica de Trump, publicó un editorial de siete párrafos bajo un título gigante con todas letras mayúsculas que decían "UNA PRENSA LIBRE TE NECESITA" y con la declaración de que solamente es justo que la gente critique a la prensa, digamos, por hacer algo mal. "Pero insistir en que las verdades que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la sangre de la democracia. Y llamar a los periodistas el enemigo del pueblo es peligroso, punto", escribió el Times. La iniciativa se plasma en un momento particular: Trump multiplica ataques contra los medios, calificándolos regularmente de "Fake News" (Noticias falsas) ante cualquier información que pueda disgustarle. Para los defensores de la libertad de prensa, esa retórica amenaza la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la sacro santa libertad de prensa. Algunos creen que los comentarios de Trump desencadenaron amenazas contra periodistas que cubrían sus eventos y también podrían crear un clima de hostilidad que abrió la puerta a ataques violentos como el que se produjo contra la Gaceta del Capital en Annapolis, Maryland, a fines de junio, en el cual cinco personas fueron asesinadas por un pistolero que tenía una relación conflictiva con el diario. Otros medios defendieron su papel resaltando que es un trabajo que le ahorra tiempo al contribuyente estadounidense.

Iniciativa limitada

Ayer Trump redobló ayer la apuesta y volvió al ataque a través de su medio preferido, Twitter: "LOS MEDIOS FAKE NEWS SON EL PARTIDO DE OPOSICION. Esto es muy malo para nuestro Gran País ... PERO ESTAMOS GANANDO!" escribió en su cuenta.

Los partidarios del presidente vieron en la iniciativa otra razón para formular críticas. "Los medios de comunicación sostienen un ataque deliberado, público y más contra @realDonaldTrump" y en contra de "la mitad del país que lo apoya. Y los medios se preguntan por qué pensamos que son falsas noticias ?", había escrito Mike Huckabee, ex gobernador republicano y columnista del canal conservador Fox News. "No creo que la prensa pueda quedarse de brazos cruzados y sufrir, tiene que defenderse cuando el hombre más poderoso del mundo intenta socavar la Primera Enmienda", dijo por su lado, Ken Paulson, ex editor de USA Today. Sin embargo, atenúa el alcance de la iniciativa: "Las personas que leen editoriales no necesitan ser convencidas". Paulson opinó que en el actual contexto conflictivo lo más adecuado para los medios es desarrollar una campaña de mercadeo más amplia en la que enfaticen la importancia de la libertad de prensa como valor central.

Para James Freeman, columnista del The Wall Street Journal —periódico económico propiedad del magnate Rupert Murdoch, aliado del presidente— esta iniciativa "probablemente no sea la mejor manera de ampliar el número de lectores entre los votantes de derecha". Según el Wall Street Journal, el esfuerzo del Globe es contradictorio con la independencia que las juntas editoriales dicen pretender. Freeman argumentó que "Trump tiene el mismo derecho a la libre expresión que los medios de comunicación que se oponen a él". Dan Kennedy, profesor de periodismo en la Universidad Northeastern, no tiene dudas de que los simpatizantes de Trump verán en ella "una prueba más de que la prensa actúa como un miembro de la Resistencia".

Según una encuesta de la consultora Ipsos citada por el Boston Globe, el 48 por ciento de los ciudadanos republicanos cree que el presidente debería tener autoridad para cerrar medios que presenten una "mala actitud". En junio, un hombre mató a cuatro periodistas y a un asistente de ventas en las oficinas del diario Capital Gazett en Annapolis, en el Estado de Maryland. En agosto, el periodista de CNN Jim Acosta posteó en Twitter un video en el que partidarios de Trump lo insultan a él y a la cadena mientras le muestran su dedo medio en un acto en Tampa. "Estoy preocupado que la hostilidad atizada por Trump y algunos medios conservadores termine en que alguien resulte herido", dijo Acosta.

A principios de mes, la vocero de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se negó a decir explícitamente si creía que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo tal como había afirmado el mandatario. "Los medios siguen intensificando el ataque verbal contra el presidente y todo el mundo en esta administración. Y realmente, tenemos un papel que desempeñar, pero los medios también tienen un papel que desempeñar sobre el discurso en este país", señaló.

Sin embargo, la hija del presidente Ivanka Trump, sí señaló que no compartía el punto de vista de su padre. "No, no creo que los medios sean el enemigo del pueblo", indicó.

En tapa. Nota del New York Times. "Una prensa libre te necesita".